Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im April 2022

Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video geht im April mit mehr als 45 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Zu den Highlights zählen Last One Laughing, Outer Range, Undone, Walk Like Me und All The Old Knives. In diesem Artikel zeigen wir euch alle Neustarts im Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im April 2022

Wolf Like Me - Staffel 1 ab 1. April

Das Internat: Las Cumbres - Staffel 2 ab 1. April

LOL: Last One Laughing - Staffel 3 ab 14. April

Outer Range - Staffel 1 ab 15. April

The Leftovers - Staffeln 1-3 ab 16. April

Bang Bang Baby - Staffel 1 ab 28. April

Undone - Staffel 2 ab 29. April

Amazon Prime Video: Neue Filme im April 2022

Spider-Man: Into The Spider-Verse ab 1. April

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 1. April

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 1. April

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 1. April

Harry Potter und der Feuerkelch ab 1. April

Harry Potter und der Orden des Phönix ab 1. April

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 1. April

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 +2 ab 1. April

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 1. April

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen ab 1. April

La Gorda Fabiola: Modelo 63 ab 1. April

Joe Bell ab 2. April

Hard Target 2 ab 2. April

Bloodthirsty ab 3. April

The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford ab 3. April

Little Nicky: Satan Junior ab 5. April

The Milagro Beanfield War ab 5. April

Dark Web: Cicada 3301 ab 5. April

Irresistible - Unwiderstehlich ab 6. April

Laura Pausini - Pleased to Meet You ab 7. April

Las Huellas Deel Bulli ab 7. April

All The Old Knives ab 8. April

Jack Reacher: Never Go Back ab 9. April

The Roads Not Taken ab 13. April

Supernova ab 14. April

Furious 7 - Extended ab 15. April

Ben-Hur ab 15. April

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) ab 16. April

Tenet ab 17. April

Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom ab 19. April

Homefront ab 20. April

Snakes On A Plane ab 21. April

Die Königin der Verdammten ab 23. April

Tschernobyl 1986 ab 26. April

Hunter Killer ab 27. April

The Hitman's Wife's Bodyguard ab 29. April

I Love America ab 29. April

Space Jam ab 30. April

Im kommenden Monat können sich Prime-Mitglieder auf diverse Amazon-Originale freuen. Zu den Eigenproduktionen aus Deutschland gehört die sechsteilige dritte Staffel von LOL: Las One Laughing unter der Moderation von Michael Bully Herbig. Außerdem feiert die Mystery-Thriller-Serie Outer Range mit Josh Brolin und Lili Taylor sowie die italienische Krimiserie Bang Bang Baby im April ihre Premiere. Ebenso kündigt Amazon neue Folgen von Undone mit Rosa Salazar und Bob Odenkirk an. Exklusiv konnte man sich abseits davon die NBC- bzw. Peacock-Serie Wolf Like Me mit Isla Fisher und Josh Gad sichern.Hinsichtlich der eigens produzierten Filme stellt Amazon Prime Video den Thriller All the Old Knives mit Chris Pine, Thandiwe Newton und Laurence Fishburne in den Mittelpunkt. Hinzu kommen eine Doku über die italienische Pop-Sängerin Laura Pausini und die französische Comedy I Love America. Zeitweilig exklusiv wird man weiterhin Joe Bell, Bloodthirsty, Dark Web: Cicada 3301, Supernova und The Hitman's Wife's Bodyguard mit Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson und Salma Hayek ausstrahlen. Abschließend gehören die Harry Potter-Reihe, Tenet, Furious 7 und Birdman zu den namhaften Blockbustern im April.