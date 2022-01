Dying Light 2: Diese drei Grafik-Modi gibt es auf der PlayStation 5

Anfang Februar erscheint Dying Light 2 unter anderem für die PlayStation 5 . Dort wird das Zombie-Survival-Abenteuer dann drei unterschiedliche Grafikmodi bieten, zwischen denen Spieler wählen dürfen. Welche Optionen es gibt, zeigt Sony in einem neuen Trailer.Dying Light 2 bietet auf der PS5 zunächst einen Qualitätsmodus, in dem das Spiel dank Raytracing besonders schöne Licht- und Schatteneffekte liefert. Im Auflösungsmodus gibt es zwar kein Raytracing, dafür erhöht sich die Auflösung auf 4K. Damit ist dieser Modus vor allem dann interessant, wenn ein entsprechend hochauflösender Fernseher vorhanden ist. Im Performance-Modus kommen schließlich Fans flüssiger Animationen mit mindestens 60 Bildern Pro Sekunde auf ihre Kosten - Auflösung und Grafikqualität sind dann aber niedriger.Dying Light 2: Stay Human erscheint am 4. Februar außerdem für die PlayStation 4 , die Xbox One , die Xbox Series X/S , den PC sowie als Cloud-Version für die Nintendo Switch. In Deutschland gibt es jedoch nur eine zensierte Fassung.