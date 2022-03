Surface Go 3: Microsofts kleinstes Tablet mit LTE mit neuer Spar-Version

Das Surface Go 3 seit Anfang des Jahres auch in einer LTE-Version zu haben, mit der das kleinste Tablet der Redmonder zur ultramobilen Schreibmaschine mutieren kann. Allerdings konnte man diese Version bisher nur in der teuren Core i3-Konfiguration erwerben. Jetzt ändert sich dies.

Neue LTE-Version kostet 230 Euro weniger, aber...

jetzt im Microsoft Store für 539 Euro

Wie Windows Central bemerkte, hat Microsoft ohne jede Ankündigung eine günstigere Version des Surface Go 3 mit LTE in seinem Online-Store verfügbar gemacht. Auch im deutschen Microsoft Store kann die Basis-Variante jetzt ebenfalls mit LTE-Modem erworben werden, so dass der Einstieg deutlich günstiger möglich wird.Wollte Microsoft bisher immer mindestens 769 Euro (UVP) für das Surface Go 3 mit LTE haben, so fällt der Einstiegspreis mit der neuen, günstigeren LTE-Version um 230 Euro auf "nur noch" 539 Euro. In den USA kostet die neue LTE-fähige Basisversion des Surface Go 3 sogar nur 499 Dollar und unterschreitet damit die magische Grenze von 500 Dollar.Dass der Preis der günstigeren LTE-Version des Microsoft-Tablets so deutlich unter dem Preis der bis jetzt einzigen Version des Geräts mit Mobilfunkmodem liegt, hat natürlich seine Ursache in einer reduzierten Ausstattung. Statt dem Intel Core i3-10100Y, acht Gigabyte RAM und einer 128-GB-SSD bietet die günstigere Version den schwächeren Intel Pentium 6500Y, nur vier Gigabyte Arbeitsspeicher und magere 64 GB eMMC-basierten Flash-Speicher.Im Grunde kostet das Surface Go 3 LTE in der günstigeren Version mit 4G-Modem somit genau 100 Euro mehr als die absolute Basisversion, bei der man auf die Mobilfunk-Unterstützung verzichten muss. Allerdings muss man bei der neuen, billigeren LTE-Variante durchaus deutliche Abstriche in Sachen Performance in Kauf nehmen.So arbeitet nicht nur die CPU langsamer, natürlich dürfte sich auch der halbierte Arbeitsspeicher deutlich bemerkbar machen. Außerdem erreicht der eMMC-Speicher abgesehen von seiner heutzutage selbst bei Smartphones unüblich gewordenen geringen Größe nicht die gleichen hohen Übertragungsraten, die man von SSDs kennt.Das Surface Go 3 LTE in der 64-GB-Version mit Pentium-SoC wird laut dem deutschen Microsoft-Store mit sofortiger Verfügbarkeit vertrieben, man kann es also jetzt bestellen und bereits am Dienstag in den Händen halten.