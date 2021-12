Surface Go 3: Das ist die neue schwarze Version des Microsoft-Tablets

Microsoft bringt das Surface Go 3 jetzt auch in Schwarz auf den Markt. Das kleine Tablet ist erstmals auch in der dunkelsten aller Farben zu haben und reiht sich in die bei immer mehr Surface-Geräten eingeführte Praxis ein, neben Platinsilber auch eine schwarze Version anzubieten.

Vor allem für Business und Commercial?

Technische Daten zum Surface Go3 Betriebssystem Windows 11 Home im S-Modus, Business-Version Windows 10 Pro bzw. Windows 11 Pro Display 10.5 Zoll PixelSense, 10-Punkt Multi-Touch, 1920 x 1280, 220 ppi, Seitenverhältnis 3:2, Kontrast 1500:1, Corning Gorilla Glas 3 CPU Intel Pentium Gold 6500Y, Intel Core i3-10100Y Grafik Intel UHD Graphics 615 RAM 4/8 Gigabyte Speicher 64 GB eMMC, 128 GB SSD, Business-Version bis 256 GB SSD Kamera 8 Megapixel Autofokus mit FullHD Video-Unterstützung Frontkamera 5 Megapixel mit Skype FullHD-Videounterstützung Verbindungen WLAN AX, Bluetooth 5.0, USB-C, Klinke 3,5 Millimeter, Surface Connect, MicroSDXC-Slot, LTE optional (NanoSIM/e-SIM) Sensoren Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, NFC (nur Business) Audio Dual-Mikrofon, 2 Watt Stereo-Lautsprecher mit Dolby Audio Akku Bis zu 13 Stunden bei typischer Nutzung (Herstellerangabe) Maße 245 x 175 x 8,3 mm Gewicht WiFi ab 544 g, LTE ab 553 g Preis ab 439 Euro

Das Surface Go3 wird in kürze erstmals auch in Schwarz zu haben sein . Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Microsoft bringt nun also auch sein kleinstes 2-in-1-Tablet, das erst vor einigen Monaten eine Überarbeitung mit neuer Hardware erfahren hat, auch in Schwarz auf den Markt, nachdem es anders als die meisten anderen Surface-Modelle zunächst nur in "Platinum" angeboten wurde. Uns liegen jetzt erste offizielle Marketing-Bilder vor.Technische Neuerungen gibt es eigentlich nicht, nur scheint eine gewisse Fokussierung auf den Business- bzw. Commercial-Markt sowie die Verwendung in Schulen zu erfolgen. Der Großteil der schwarzen Varianten des Surface Go 3, die uns bisher bei verschiedensten Online-Händlern begegnet sind, sind hochpreise Modelle mit "Commercial"-Lizenzen und integriertem LTE-Modem.In vielen Ländern wird es wohl nur wenige verschiedene Konfigurationen des Surface Go 3 geben, die für den Vertrieb an Endkunden vorgesehen sind. Ein Beispiel ist das Modell, bei dem ein Intel Pentium Gold 6500Y mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher kombiniert wird. Als Betriebssystem ist hier bei einem Startpreis von 599 Euro das neue Windows 11 S an Bord.Darüber hinaus wird es auch noch einige weitere Varianten geben, darunter auch solche mit dem Intel Core i3-10100Y, mehr internem Flash-Speicher und optionalem LTE. Inwiefern diese Ausgaben dann für Privatkunden verfügbar sein werden, wissen wir allerdings noch nicht. Auch die Preisangaben für diese Modelle sind bisher nicht gerade verlässlich. Was die Verfügbarkeit angeht, ist wohl im Kauf des Januars damit zu rechnen, dass das schwarze Surface Go 3 bei immer mehr Händlern und Microsoft selbst zu haben ist.