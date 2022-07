Surface Go 4: Microsoft erwägt angeblich günstiges ARM-Tablet

Microsoft prüft derzeit intern, ob die Einführung eines günstigen ARM-basierten Tablets der Surface-Serie sinnvoll ist. Der US-Softwarekonzern soll entsprechende Pläne abwägen, wobei noch nicht entschieden sein soll, dass man mit dem Vorhaben tatsächlich voranschreitet.

Surface Go 4 endlich auf ARM-Basis?

Microsoft

Wie Windows Central-Redakteur Zac Bowden jüngst in einem Podcast der Kollegen verlauten ließ, will er von seinen für gewöhnlich bestens informierten Quellen erfahren haben, dass Microsoft bald ein günstigeres ARM-basiertes Tablets einführen könnte. Noch steht aber wohl nicht fest, ob man diesen Plan wirklich umsetzt.Laut Bowdens Quellen würde das neue Surface-Modell wohl Teil der Surface Go-Serie werden, so dass es sich wohl um das "Surface Go 4" handeln wird. Bisher werden die Surface Go-Modelle bereits seit drei Generationen immer mit stromsparenden SoCs von Intel angeboten, die Teil der Pentium-Y- oder Core-Y-Serie sind, also mit maximal sechs bzw. zehn Watt maximaler Verlustleistung arbeiten.Bisher sind praktisch alle Details zu dem neuen Microsoft-Tablet mit ARM-Plattform noch offen. Wahrscheinlich würde der Hersteller auf einen Qualcomm Snapdragon-SoC setzen, schließlich hat man mit dem US-Chipgiganten seit Jahren eine enge Kooperation, aus der unter anderem die Surface Pro X-Serie hervorgegangen ist.Anders als das Surface Pro X sollte das Surface Go 4 mit ARM-CPU aber deutlich günstiger in den Markt starten. Aktuell kommt daher wohl vor allem ein Snapdragon 7c als wahrscheinlichste Wahl in Sachen SoC in Frage. Der Chip wird schon jetzt in einigen anderen günstigen ARM-basierten Windows-Geräten eingesetzt, die unter anderem zu Bildungszwecken verwendet werden.In Sachen Performance dürfte man dann wohl keineswegs irgendwelche Wunder erwarten dürfen, denn die günstigeren ARM-Chips für Laptops und Tablets auf Windows-Basis können nur ein sehr rudimentäres Nutzungserlebnis bieten.