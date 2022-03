Spieledrosselung bei Samsung-Smartphones: FAQ soll Kunden aufklären

Samsung hat derzeit ein massives PR-Problem, weil bekannt wurde, dass der Konzern seit Jahren seine Flaggschiff-Smartphones per Software drosselt, wenn Spiele verwendet werden, bei Benchmarks aber nicht. Jetzt versucht man das Desaster einzugrenzen - mit einer FAQ.

Optionale Abschaltung soll 10 FPS bringen

Benchmarks sind keine Spiele, also wird nicht gedrosselt

Samsung hat auf seiner Website eine Liste von häufig gestellten Fragen zu dem sogenannten Game Optimizing Service (GOS) veröffentlicht. Dieser begrenzt die Leistung aktueller und älterer Flaggschiff-Smartphones bei der Verwendung von Spielen, während bei Benchmarks "volles Rohr" Performance geliefert wird.In der bisher nur in koreanischer Sprache verfügbaren FAQ-Liste erklärt Samsung unter anderem, dass man mit dem GOS versucht, die Performance von CPU und GPU der jeweiligen Geräte zu "optimieren", um die Entwicklung von starker Hitze zu vermeiden.Man kündigte außerdem erneut an, dass bald im Game Launcher von Samsung ein neuer Schalter integriert wird, um den Game Booster in den Einstellungen selbst ein- oder auszuschalten. Die Nutzer könnten in den meisten Fällen mit einer um rund 10 Frames pro Sekunde erhöhten Bildwiederholrate rechnen.Die Liste von rund 10.000 Apps, die im Internet aufgetaucht war, ist angeblich nicht etwa eine Liste der Apps, die vom GOS per Throttling ausgebremst wird. Stattdessen behauptet Samsung, dass man mit der Liste "schnell feststellen will, ob eine neu installierte App ein Spiel ist oder nicht". Die Liste enthält allerdings laut Drittberichten eine Vielzahl von Anwendungen, die definitiv keine Spiele sind.Dass Benchmark-Apps nicht vom GOS betroffen sind, begründet Samsung einfach damit, dass es sich bei ihnen nicht um Spiele handelt, weshalb sie auch nicht vom GOS "optimiert" werden. Diverse Benchmark-Anbieter hatten die Drosselung allerdings massiv kritisiert , weil ihre Testprogramme durch den GOS eben nicht mehr die Performance der Geräte im "echten Leben" widerspiegeln können, sondern durch die bevorzugte Behandlung erhöhte Performance-Werte liefern.Samsung bestätigt in seiner FAQ außerdem, dass man die Umgehung des Game Optimizing Service mit der Einführung der Samsung One UI 4.0 im letzten Jahr zu blockieren begann. Die Maßnahmen wurden mit der Version 4.1 zudem noch einmal verschärft. Jetzt erwägt Samsung wiederum, die Maßnahmen gegen die Umgehung des GOS mit einem Software-Update wieder rückgängig zu machen, damit die Anwender das Feature einfacher wieder deaktivieren können.In diesem Zusammenhang stellte der Konzern klar, dass seine Smartphones trotz der geplanten Möglichkeiten zur Deaktivierung der Throttling-Software weiter ganz normal von der Garantie gedeckt bleiben sollen, so dass im Notfall kostenlose Reparaturen möglich bleiben. Samsung kündigte außerdem an, dass auch andere Smartphones als die aktuelle Galaxy S22-Serie früher oder später eine neue Version der GOS-Software erhalten sollen, so dass wohl auch bei ihnen eine "Performance Priority"-Option im Game Booster Einzug halten dürfte.