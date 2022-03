Epic kauft Musik-Plattform Bandcamp, ändern soll sich aber nichts

Bandcamp genießt unter vielen Künstlern ein enormes Ansehen, viele Indies verkaufen darüber ihre Musik. Doch sie müssen sich auf einen neuen Besitzer einstellen, nämlich Epic Games. Das Spiele-Unternehmen verspricht aber, dass sich für die Künstler nichts ändern wird.

Nichts soll sich unter Epic-Besitz ändern

Was ist mit Tencent?

Bandcamp hat die Übernahme in einem Blogbeitrag bekannt gegeben. Darin schreibt Ethan Diamond, Co-Gründer und CEO der Musikplattform: "Ich freue mich, ankündigen zu können, dass Bandcamp sich Epic Games anschließt, das ihr vielleicht als Macher von Fortnite und der Unreal Engine kennt, und das sich für ein faires und offenes Internet einsetzt."Laut Diamond werde Bandcamp als eigenständiger Marktplatz und Musik-Community weiterbestehen, er selbst wird die Rolle des Chief Executive Officer beibehalten. Vor allem soll sich auch am Geschäftsmodell nichts ändern, Künstler sollen weiterhin durchschnittlich 82 Prozent der Verkäufe erhalten. Natürlich werden die Künstler und Musiker die volle Kontrolle über ihre Werke beibehalten und auch vorgeben können, wie sie diese anbieten.Die Änderungen werden sich vor allem hinter den Kulissen abspielen, so der Bandcamp-Chef: "Wir arbeiten mit Epic zusammen, um international zu expandieren und die Entwicklung von Bandcamp voranzutreiben - von den Grundlagen wie unseren Albumseiten, mobilen Apps, Merch-Tools, dem Bezahlsystem und den Such- und Entdeckungsfunktionen bis hin zu neueren Initiativen wie unseren Vinyl-Pressungen und Live-Streaming-Diensten."Viele Nutzer und Musiker sind aber dennoch skeptisch. Viele verweisen, dass der chinesische Konzern Tencent mit 40 Prozent an Epic Games beteiligt ist. Diese Beteiligung hat schon in Vergangenheit für Diskussionen gesorgt, einige hochrangige Entwickler verließen Epic in den Wochen und Monaten danach (allerdings aus unterschiedlichen Gründen).