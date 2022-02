Chrome OS Flex: Neues Google-Betriebssystem für alte PCs und Macs

Mit Chrome OS Flex bringt Google jetzt eine neue Version seines Betriebssystems auf den Markt, das Nutzer auch unabhängig von einem Chromebook verwenden können. Es lässt sich beliebig auf PCs und auch Macs installieren, teilte das Unternehmen mit.

Nutzen statt wegwerfen

Zur Downloadseite der frühen Version bei Google

Die Grundlage für das nun vorgestellte System war die Übernahme der Firma Neverware vor einigen Jahren. Diese bot mit Cloudready ein ähnliches System an, das lokale Rechner quasi in Cloud-Terminals verwandelte. Bei Google hat man dies nun mit Chrome OS verschmolzen, das Ergebnis ist das neue Chrome OS Flex, das jetzt erst einmal in einer frühen Vorab-Version für Tests durch die Nutzer bereitgestellt wird.Mit dem leichtgewichtigen Betriebssystem zielt man auf User ab, die nicht unbedingt die neuesten Features der großen Plattformen benötigen. Insbesondere in Firmen und auch Schulen gibt es immerhin zahlreiche Arbeitsplätze, an denen wenig mehr als ein Browser, E-Mail-Client und einige Office-Anwendungen zum Einsatz kommen. Hier soll Chrome OS Flex damit punkten, dass auch ältere Hardware, die normalerweise ausgetauscht werden würde, problemlos ausreicht, um das neue Betriebssystem zu verwenden.Wer bereits zuvor mit einem Chromebook gearbeitet hat, wird kaum Unterschiede feststellen. Die Google-Entwickler haben sich bemüht, beide Systeme so ähnlich wie möglich umzusetzen. So bringt auch Flex bekannte Chrome OS-Features wie den Google Assistant, den Chrome-Browser und verschiedene Tools zur Zusammenarbeit des Rechners mit Android-Geräten mit. Der Play Store ist ebenso verfügbar wie die Möglichkeit, mehrere Geräte im Netzwerk über die Google Admin-Konsole zu administrieren.Google wirbt auch damit, dass man mit der Verwendung von Chrome OS Flex Neuanschaffungen von Hardware vermeiden und den anfallenden Elektroschrott reduzieren kann. Denn in vielen Fällen werden Rechner ausgetauscht, weil etwa die neueren Windows-Versionen Wert auf aktuellere Hardware legen - und nicht, weil die betagten Systeme defekt wären. Laut Google soll Chrome OS Flex problemlos auf PCs laufen, die zehn Jahre oder mehr auf den Buckel haben - und auch auf nahezu allen Macs mit Intel-Prozessor Bevor man einen Rechner komplett umstellt, kann das neue Betriebssystem ausprobiert werden. Es lässt sich direkt von einem USB-Stick starten. Will man allerdings länger damit arbeiten, empfiehlt sich eine Installation auf dem lokalen Speicher. In der aktuellen frühen Entwicklungs-Version sollte man sich auch nicht von Fehlern entmutigen lassen. In einigen Monaten will Google dann eine weitgehend fehlerfreie erste Final-Version anbieten können. Die Nutzung des Betriebssystems ist darüber hinaus kostenlos möglich.