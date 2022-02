Intel Arc: Benchmark-Leak zeigt Leistung des Flaggschiff-Modells

Der Chip-Hersteller Intel plant, seine neuen Arc-GPUs noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Ein durchgesickertes Benchmark-Ergebnis deutet nun auf die Performance des Flaggschiffs mit 512 Execution Units hin. Das Modell lässt sich mit der GeForce RTX 2070 vergleichen.

OpenCL ist kein Gaming-Standard

YouTube/MLiD

Die Intel Arc Alchemist-Grafikkarte wurde in Verbindung mit einem Core i5-9600K-Prozessor und 32 Gigabyte RAM getestet. Im OpenCL-Test konnte das Flaggschiff-Modell einen Score von 85.448 Punkten erreichen. Damit lässt sich der Chip in die Leistungsklasse der Nvidia GeForce RTX 20-Serie einordnen. Mit der RTX 3070 scheint die Grafikkarte hingegen nicht mithalten zu können, obwohl es in der Vergangenheit einige Gerüchte hierzu gegeben hatte.Obwohl der Score an sich weit von den Ergebnissen der RTX 3070 entfernt liegt, scheinen einige Einzelpunktzahlen einer Übersicht des Twitter-Nutzers "326powah" zufolge das Niveau der GeForce-Chips zu erreichen.Wie Videocardz anmerkt, sollte bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden, dass es sich bei OpenCL nicht um einen Gaming-Standard handelt. Es wäre denkbar, dass die Arc-GPU in der Praxis durch unterschiedliche Optimierungen bessere Ergebnisse erzielen kann.OpenCL kommt vor allem in Verbindungen mit mathematischen Aufgaben, die parallelisiert auf GPUs und CPUs berechnet werden können, zum Einsatz. Dennoch kann der Score verwendet werden, um verschiedene Grafikkarten miteinander vergleichen zu können. Während die ersten Arc-Grafikchips sich noch in diesem Quartal in den ersten Notebooks finden lassen sollen, werden die Desktop-Grafikkarten im zweiten Quartal das Licht der Welt erblicken.