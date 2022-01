Intel Arc Alchemist: Details zu den DG2-Varianten durchgesickert

Intel möchte die neuen Arc-Grafikchips noch im ersten Quartal des neuen Jahres ausliefern. Nun ist eine Präsentationsfolie aufgetaucht, die Details zu den Konfigurationen der verschiedenen DG2-Varianten zeigt. Die fünf unterschiedlichen Chips verfügen über bis zu 16 GByte GDDR6-RAM.

Chips bald in ersten Notebooks verbaut

Die Präsentationsfolie wurde vom Twitter-Nutzer "9550pro" (via Videocardz ) veröffentlicht und zeigt fünf verschiedene Ausführungen. Das erste Modell ist mit 512 Execution Units (EUs) ausgestattet und bringt acht Chips mit jeweils zwei Gigabyte Speicher mit sich. Insgesamt wird ein Durchsatz von 512 Gigabyte pro Sekunde erreicht. Die zweite Version verfügt über 384 EUs und sechs Speicher-Chips. Das dritte Modell besitzt nur noch 256 EUs und drei Chips mit jeweils zwei Gigabyte RAM. Während die vierte Variante mit 128 Execution Units ausgestattet ist, bringt das fünfte Modell 96 EUs mit sich. Beide Ausführungen verfügen über zwei Speicher-Chips und einen maximalen Durchsatz von 112 Gigabyte pro Sekunde.In allen Konfigurationen kommt GDDR6-Speicher mit einer Taktrate von 2000 Megahertz zum Einsatz. Das Speicherinterface ist 64 bis 256 Bit breit. Die I/O-Spannung beträgt bei den ersten drei Varianten 1,35 Volt sowie bei den zwei schwächsten Modellen 1,25 Volt. Zur Leistungsaufnahme gibt es bislang noch keine genauen Informationen. In Notebooks dürften die GPUs zwischen 30 und 80 Watt benötigen.Die ersten Notebooks sollen schon gegen Ende des aktuellen Quartals mit Arc-GPUs ausgestattet sein. Wann die Desktop-Karten auf den Markt kommen, ist hingegen noch unklar. Die Desktop-Chips sollen natürlich über deutlich mehr Leistung verfügen und mit den Produkten von AMD sowie Nvidia mithalten können. Womöglich gibt Intel hierzu in den nächsten Wochen weitere Details bekannt.