Intel Xe-HPG: Bilder zur neuen Flaggschiff-GPU durchgesickert

Der Chip-Hersteller Intel arbeitet aktuell an neuen Grafikkarten, die auf der Xe-HPG-Architektur basieren. Ein YouTube-Kanal hat nun erste Fotos zum Flaggschiff-Modell der Reihe veröffentlicht. Die GPU könnte im ersten Quartal des neuen Jahres auf den Markt kommen.

Launch wahrscheinlich im Frühjahr 2022

YouTube/MLiD

Auf den Bildern, die vom YouTube-Kanal "Moore's Law is Dead" veröffentlicht wurden, ist die Xe-HPG DG2-512EU zu sehen. Das Modell soll in Desktop-Rechnern und mobilen Systemen zum Einsatz kommen. Die Fotos zeigen allerdings nur die Desktop-GPU. Wie vorherige Renderings bereits dargestellt haben, verfügt die Grafikkarte über einen silbernen Kühler und zwei schwarze Lüfter. Wie der Name schon verrät, kommen 512 Execution Units zum Einsatz.Neben der Vorderseite mit den Lüftern sind auf den Bildern auch die Schaltkreise (PCB) auf der Rückseite zu sehen. Im Vergleich zu den Nvidia GeForce RTX 30-Karten nimmt das PCB der Intel-GPU wesentlich mehr Platz ein. Bis zum Release könnte das Layout allerdings noch überarbeitet werden. Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich lediglich um einen Leak handelt und die Fotos eine Fälschung darstellen könnten. Bisher gibt es noch keine offiziellen Bilder zu der neuen Flaggschiff-GPU.Da die Grafikkarte noch nicht über eine Backplate verfügt, ist davon auszugehen, dass die Fotos nicht die finale Version der GPU zeigen. Intel dürfte in den kommenden Monaten noch einige Anpassungen an dem Design vornehmen und die Grafikkarte dann vermutlich im Frühjahr 2022 auf den Markt bringen. Ein genaues Erscheinungs-Datum gibt es bislang noch nicht. Außerdem bleibt unklar, mit welchem Preis die Grafikkarte zu Buche schlagen wird.