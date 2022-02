Neues Fritz-Labor verbessert Mesh- und VPN-Funktion der FritzBox

Von AVM gibt es wieder einiges Neues: Im Rahmen des Labor-Programms wurde jetzt eine neue Vorabversion für FritzOS 7.50 veröffentlicht. Die experimentelle Version steht für die beiden Router-Modelle FritzBox 7590 und 7590 AX zur Verfügung.

Tester sollen Feedback einreichen

Release Notes FritzOS 07.39-9445X Internet: Verbesserung - IPv4-VPN-Verbindungen (IPSec) können über IPv6 getunnelt werden, etwa zur Erreichbarkeit von FRITZ!Box-Produkten an DS-Lite-Anschlüssen (IPv6-Tunnel für IPv4, IPv4-in-IPv6)

Telefonie: Verbesserung - Rufumleitungen und Rufsperren für einkommende Anrufe lassen sich auf eine einzelne Eigene Rufnummer beschränken

Verbesserung - Für Heizkörperregler kann die Funktion "Adaptiver Heizbeginn" deaktiviert werden (Voraussetzung: Firmware 4.99 für FritzDECT 301) USB: Verbesserung - mit "Index aktualisieren" werden Mediadaten komplett neu eingelesen

Internet: Behoben - Heimnetzgeräte, die über die Seite Portfreigaben manuell hinzugefügt wurden, wurden unter Umständen gelöscht

Behoben - WireGuard-VPN-Verbindungen wurden in der Mesh-Übersicht und in der Netzwerkübersicht nicht dargestellt

Behoben - für DynDNS.org wurde nur die IPv4-Adresse aktualisiert, nicht die IPv6-Adresse

Behoben - keine Interoperabilität beim Betrieb der FritzBox hinter speziellen Routern (u.a. Richtfunk)

Verbesserung - Druckansicht von diversen Einstellungen

WLAN: Behoben - Schaltfläche 'Autokanal aktualisieren' wieder verfügbar (Seite WLAN / Funkkanal)

Mesh: Verbesserung - Einrichtung einer FritzBox als Mesh Repeater über WLAN verbessert

Behoben - Fehlercode 1 beim De-/aktivieren der Übertragung von Statusinformationen über UPnP Behoben - mögliches Fehlen von Geräten in der Meshübersicht in bestimmten Topologien

System: Behoben - Push Service Information zur aktuellen IP-Adresse war nur noch im Betreff enthalten, wenn die FritzBox als Mesh-Repeater verwendet wird

Es gibt ab sofort eine neue experimentelle FritzOS-Version für die FritzBox 7590 AX und eine neue Version für die FritzBox 7590. Besitzer dieser Router können die Verbesserungen ab sofort ausprobieren. Einige der Verbesserungen und Neuerungen für das Smarthome mit FritzDECT-Heizkörperreglern hatte AVM bereits angekündigt ( wir berichteten ). Dazu gibt es eine lange Liste an Verbesserungen und Fehlerbehebungen, sodass die neue Vorab-Version deutlich besser und stabiler laufen sollte. Über die Vorschau auf FritzOS 7.50 haben wir einen separaten Artikel veröffentlicht , in dem ihr alle wichtigen Änderungen findet. Wir haben die kompletten Release-Notes für am Ende des Beitrags mit angefügt.Die neuen Buildnummern sind 07.39-94458 für die FritzBox 7590 beziehungsweise 07.39-94459 für die 7590 AX. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.