Neues Labor-Update startet Smarthome-Extra für die FritzBox 7590

AVM bringt weitere neue Funktionen auf die FritzBox. Im Rahmen des experimentellen Laborprogramms können Tester mit einer FritzBox 7590 jetzt im Smarthome mit dem FritzDECT 500 natürliche Lichtsequenzen ausprobieren.

Neue Funktionen ab FritzOS 07.39-94751 Smarthome

Neu:



Natürliche Lichtsequenzen für Gruppen und Vorlagen mit FritzDECT 500



Behoben:



FritzDECT 301 wurde auf der Benutzeroberfläche einer FritzBox mit FritzOS 7.20 (Master) nicht angezeigt, wenn der FritzDECT 301 an einer FritzBox mit FritzOS 7.39 (Mesh Repeater) angemeldet wurde

Internet

Behoben:



Bestehende WLAN-Verbindung im Online-Monitor und auf der Startseite wurde auf Mesh Repeatern als unterbrochen dargestellt





Internetradio-Streams konnten mit UPnP-Playern nicht mehr abspielt werden



Verbesserung:



Stabilitätsverbesserungen bei (bestehenden) WireGuard-VPN-Verbindungen

Telefonie

Behoben:



Detailkorrekturen in der Benutzeroberfläche zum internen Anrufbeantworter und zur Türsprecheinrichtung

Heimnetz

Behoben:



Anzeige von Heimnetzgeräten war unvollständig bei fehlender Interoperabilität bestimmter Switches





Nach Update waren per LAN verbundene Geräte nur noch mit 10 Mbit/s verbunden





Umschalten der Geschwindigkeit für LAN-Anschlüsse auf 100 Mbit/s funktionierte teilweise nicht

System

Behoben:



Bei einigen Spracheinstellungen konnten keine FritzBox-Benutzer angelegt werden



Verbesserung:



Stabilität

Es gibt ab sofort eine neue Vorschau-Version für FritzOS 7.39. Da AVM sich noch recht früh am Anfang der Labor-Tests befindet, kommt derzeit mit jedem Update auch etwas Neues zum Ausprobieren hinzu. Der neue Build mit der Nummer 07.39-94751 bringt dabei eine lange Liste an Änderungen, die ab sofort getestet werden können. Voraussetzung ist eine nicht-providergebundene FritzBox 7590 und für die neuen Smarthome-Funktionen eine FritzDECT 500-Lampe.Die neue Vorschau-Version bietet zudem Verbesserungen für die neu hinzugefügte Unterstützung für WireGuard-VPN-Verbindungen, sowie Fehlerbehebungen. Behoben wurde ein Problem mit Internetradio-Streams, die mit UPnP-Playern nicht abgespielt werden konnten und Geschwindigkeitsprobleme mit über LAN verbundene Geräte. Die gesamten Release-Notes haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt.Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung. AVM bittet Tester mit der FritzBox 7590 Feedback zu den Neuerungen einzusenden und Probleme zu melden. Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Laborprogramm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können . Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.