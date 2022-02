MyFritz!App-Update: AVM verteilt neue FritzBox-Features für Android

Das IT-Unternehmen AVM kündigt ein neues Update der MyFritz!App für Smartphones und Tablets mit Google Android an. Die neue Version sorgt unter anderem für eine bessere Verwaltung von FritzBox-Internetsperren und behebt Fehler im WLAN- sowie NAS-Bereich.

Was kann die AVM MyFritz!App?

Changelog: Neuerungen der MyFritz!App 2.18.1 für Google Android

Verbesserung: die Internetsperre für Heimnetzgeräte kann auch aufgehoben werden, wenn diese nicht mit der FRITZ!Box verbunden sind.

Behoben: beim Löschen eines Ordners in FRITZ!NAS wird auch der übergeordnete Ordner gelöscht.

Behoben: bei aufgebauter Heimnetzverbindung wird im WLAN fälschlich "via Mobilfunk" angezeigt.

Als mobile Schaltzentrale für AVM-Router wird die MyFritz!App im Play Store jetzt in der Version 2.18.1 ausgerollt. Mit ihr ist es ab sofort unter anderem möglich, Internetsperren für Heimnetzgeräte auch dann aufzuheben, wenn diese nicht mit der FritzBox verbunden sind. Weiterhin beheben die Entwickler zwei Probleme, die beim Löschen von Unterordnern im Fritz!NAS-Speicher und bei aufgebauter App-Verbindung von mobilen Geräten im WLAN aufgetreten sind. Weitere Details dazu sind in den unten aufgeführten Patch Notes zu finden.Für die Nutzung der MyFritz!App wird auf Seiten der verbundenen FritzBox mindestens FritzOS 6.50 benötigt. Zugriff auf den vollen Funktionsumfang der App erhält man laut AVM allerdings erst mit FritzOS 7.20 und höher. Hinsichtlich des Smartphones oder Tablets setzt man mindestens Android 7.0 voraus. (Mit Hilfe der für Android und iOS konzipierten App können FritzBox-Nutzer zuhause und unterwegs über ihr mobiles Gerät unter anderem den integrierten Anrufbeantworter abhören, Smart-Home-Geräte (z.B. AVMs Heizungsthermostate) steuern, schwache Verbindungen von Fritz-Repeatern erkennen oder auf angeschlossene USB-Speicher (z.B. Bilder, Fotos, Videos etc.) zugreifen. Ebenso informiert die App in Echtzeit über entgangene Festnetz-Anrufe und diverse Ereignisse im Heimnetz.