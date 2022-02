AVM startet weiteres Labor-Update für FritzBox 7590 und 7590 AX

Der Internet-Spezialist AVM startet für Nutzer der FritzBox 7590 oder 7590 AX eine neue experimentelle Labor-Version. Das Update ist eine Vorschau für FritzOS 7.39 und kommt mit einer ganzen Reihe an Änderungen und Verbesserungen.

Labor auch für weitere Router geplant

Labor-Update für FritzBox 7590 und 7590 AX Internet: Neu: Direkte Anbindung an MyFritzNet über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern - zunächst Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFritzNet

Behoben: Aktive WireGuard VPN-Verbindungen wurden auf der Startseite nicht mit grüner LED angezeigt An 1&1-Anschlüssen mit DS-Lite und PCP funktionierten WireGuard VPN-Verbindungen nicht

Verbesserung: Anpassung der E-Mail-Benachrichtigung ("Push-Mail") zu aktualisiertem FritzOS für Updates, die auf MyFritzNet vom Nutzer ausgelöst werden Bei der Vergabe von virtuellen IP-Adressen für VPN-Verbindungen wird der definierte DHCP-Bereich berücksichtigt Bei mehreren DynDNS-Adressen wird die MyFritz-Adresse für WireGuard VPN-Verbindungen bevorzugt



WLAN: Verbesserung: Verbessertes dynamisches Smart Repeating ermöglicht höhere Datendurchsätze für Geräte, die mit einer als Mesh-Repeater arbeitenden FritzBox verbunden sind (nur 7590)



Telefonie: Verbesserung: Option zum Weiterleiten von Anrufen in der Rufphase (Partial rerouting) unter "Anderer Anbieter" hinzugefügt Beim Abhören von Nachrichten auf dem internen Anrufbeantworter werden Anrufername oder Ort des Anrufers genannt (erfordert MyFritz-Konto und Telefonbucheintrag) Unterstützung von Gruppen für Online-Telefonbücher des Anbieters Apple



System: Änderung: Die Hyperlinks zu Inhalt, Handbuch, Tipps & Tricks, Newsletter, avm.de und Rechtliches befinden sich jetzt im Menübereich unter "Info-Center"



Heimnetz: Behoben: Die Verbindungsoption "Powerline-Pairing" wurde auch für Powerline-Geräte, die nicht per LAN mit der FritzBox verbunden sind, angeboten Fehlerhafte Anzeige des Namens von Powerline-Geräten unter Mesh



Mobilfunk: Behoben: Einige Mobilfunksticks (z.B. Huawei E3131) wurden nicht mehr korrekt erkannt Partiell fehlerhafte Modemansteuerung konnte zum Abbruch der Mobilfunkverbindung führen



Tester sollen Feedback einreichen

Es gibt auch eine neue Funktion zum Ausprobieren: Mit den Labor-Versionen 7.39-94623 und 94624 startet jetzt die direkte Anbindung an MyFritzNet über den Protokoll-Standard USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern. AVM setzt das zunächst für die Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFritzNet um. Das war es auch mit den Neuerungen - alle weiteren Änderungen in dem Labor-Update sind dagegen Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Für weitere FritzBoxen gibt es bisher noch keine Vorschau auf das neue FritzOS, da heißt es also weiter Geduld bewahren - es sollte aber demnächst losgehen. Nutzer einer der beiden Fritz-Modelle 7590 und 7590 AX können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Es steht nur für freie Versionen der FritzBox 7590 und 7590 AX zur Verfügung. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.