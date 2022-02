AVM startet jetzt neue Funktionen für FritzDECT-Heizkörperregler

Der Internet-Spezialist AVM hat neue Funktionen für die Labor-Version von FritzOS 7.39 nachgelegt. Alle freiwilligen Tester, die auch einen FritzDECT 301 Heizkörperregler besitzen, können jetzt ein neues Feature ausprobieren.

Tester sollen Feedback einreichen

Das hat der AVM jetzt bekannt gegeben. Das Labor-Update ist bereits für die beiden Router-Modelle FritzBox 7590 und FritzBox 7590 AX erhältlich und bietet eine Reihe an Neuerungen ( wir berichteten) . Dazu gehört beispielweise die bereist angekündigte Unterstützung von VPN-Verbindungen über das WireGuard-Protokoll und Design-Änderungen füpr die Benutezroberfläche unter fritz.box. Mit dem Update sollen auch höhere Datendurchsätze ermöglicht werden, wenn man eine FritzBox als Mesh-Repeater nutzt.Hinzukommen jetzt weitere Funktionen für den smarten Heizkörperregler FritzDECT 301. Zum einen fügt das Update die Unterstützung externer Fenstersensoren hinzu. Das ist besonders praktisch, wenn man im Smarthome die Heizleistung an das Lüften anpassen möchte. Zudem gibt es eine neue Option zum Deaktivierung des adaptiven Heizbeginns.Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung . Einige Funktionen setzen bestimmte Zusatzgeräte voraus.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester, auch wenn es einmal zu unvorhergesehen Problemen mit einer experimentellen Version kommt.