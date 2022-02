AVM startet neue Telefon- und Smarthome-Funktion für weitere FritzBox

Der Netzwerk-Spezialist AVM arbeitet jetzt daran, Neuerungen von FritzOS auch für weitere FritzBoxen zu veröffentlicht. Dafür startet nun ab sofort die experimentelle Labortest-Serie für die FritzBox 6591 Cable . Der Router bekommt damit Neues fürs Smarthome und für Telefonie.

Alle Neuerungen in der Übersicht Telefonie:

Rufumleitungen und Rufsperren können auf "Nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste)

DECT/FritzFon:

Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine



Terminkalender in FritzFon

Apps:

Priorisierungen von Heimnetzgeräten können in der MyFritzApp aktiviert werden

Smarthome:

Ergänzung der Vorlagen mit Komfortfunktionen (WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, Push-Mail senden, URL aufrufen)



Unterstützung von externen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung

USB:

Unterstützung von exFAT-formatierten Speichermedien

AVM

Bisher waren nur die beiden FritzBox-Modelle 7590 und 7590 AX im Betatest verfügbar, jetzt erweitert AVM die Testreihe. Besitzer einer FritzBox 6591 Cable können jetzt über die AVM-Webseite den Test-Build mit der Versionsnummer 07.39-94697 beziehen. Zu den wichtigsten Neuerungen für das FritzOS gehören eine Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine sowie ein Terminkalender in FritzFon. Zudem können Rufumleitungen und Rufsperren auf alle Anrufer angewendet werden, die "nicht im Telefonbuch" gespeichert sind. Das Telefonbuch dient somit als Positivliste und erleichtert es einem so, zum Beispiel Werbeanrufen im Vorne herein abzublocken. Im Bereich Smarthome ergänzt AVM die Vorlagen mit Komfortfunktionen, wie WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, Push-Mail senden, URL aufrufen. Alle weiteren Neuerungen haben wir am Ende dieses Beitrags als Liste zusammengefasst.Das Update enthält zudem noch eine Vielzahl an Verbesserungen und einige allgemeine Änderungen. AVM bittet alle fleißigen Tester wieder darum, ihr Feedback abzugeben und auftretende Probleme zu melden. Das neue experimentelle Funktions-Update FritzOS 7.39 wird derzeit noch nicht für viele Router getestet. Weitere FritzBoxen werden aber in nächster Zukunft dazukommen. Details und Downloadlinks findet ihr auf der AVM-Laborseite . Dort findet ihr auch allgemeine nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen.