Nachschlag im Fritz-Labor: AVM startet WireGuard-Support für 7530

AVM legt mit einem weiteren experimentellen Labor-Update mit neuen FritzOS-Funktionen nach. Damit erhält ab sofort auch die FritzBox 7530 die neuesten Vorab-Versionen. Zum Start der Beta-Testreihe geht es mit der Unterstützung von WireGuard los.

Weitere Neuerungen für FritzOS

Das Fritz Labor in der Version 7.39 steht bereit für: FritzBox 7530

FritzBox 7590

FritzBox 7590 AX

FritzBox 6591 Cable

Der Netzwerk-Spezialist AVM arbeitet aktuell daran, die vor Kurzem angekündigten Neuerungen für FritzOS ( wir berichteten ) auf weiteren FritzBoxen-Modellen anzubieten. Nachdem vorgestern der erste Betatest für die FritzBox 6591 Cable gestartet war , wird nun die FritzBox 7530 mit bedient. Der Router bekommt damit gleich eine Reihe von neuen Features und viele Verbesserungen. Dazu gehört neben dem WireGuard-Support unter anderem die Performance-Verbesserung für FritzBoxen als Mesh Repeater sowie eine neue Bedienoberfläche, die mehr Bedienkomfort und klarere Navigations-Optionen zu bieten hat.Besitzer einer nicht-provider-gebundenen FritzBox 7530 können jetzt über die AVM-Webseite die erste Betaversion mit der Buildnummer 07.39-94770 beziehen.Zu den weiteren Neuerungen gehören eine Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine sowie ein Terminkalender in FritzFon. Zudem können Rufumleitungen und Rufsperren auf alle Anrufer angewendet werden, die "nicht im Telefonbuch" gespeichert sind. Das Telefonbuch dient somit als Positivliste und erleichtert es einem so, insbesondere Werbeanrufe von vornherein abzublocken. Das Update enthält zudem noch eine Vielzahl an Verbesserungen und einige allgemeine Änderungen.AVM testet derzeit die neuen Features noch mit einer begrenzten Modell-Palette. Einige der Neuerungen setzen spezielle AVM-Hardware voraus. Einzelheiten dazu findet man in den Release-Notes zu den jeweiligen Test-Builds. Details und Downloadlinks findet ihr zudem auf der AVM-Laborseite . Dort gibt es auch allgemeine Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen.