Walkman für 3.700 Euro: Sony macht High-Definition-Player noch besser

Sony bietet neue digitalen Player, der sich an Enthusiasten von hochwertigem akustischem Genuss richtet. Die Walkman Signature-Serie wird um zwei Modelle erweitert, das Top-Modell schlägt dabei mit einem stolzen Preis von 3.700 Euro zu Buche, bietet aber auch einiges.

Der neue Walkman muss einem 3.700 Euro wert sein

Die bewährte Technik

Sony

Schon seit vielen Jahren versorgt Sony mit seiner Walkman Signature-Serie alle Fans von hochauflösendem Musikgenuss mit entsprechend gerüsteter Hardware - schon 2015 konnten wir unter anderem über den Walkman NW-ZX2 berichten, der damals zum Preis von 1.120 Dollar in den Handel ging. Jetzt wird die Familie der High-Definition-Player von Sony um zwei Modelle erweitert, "die die Messlatte für hochauflösenden Sound noch höher legen", so das Versprechen des Konzerns in der Ankündigung An die Spitze des Angebotsspektrums setzt sich der neue Player NW-WM1ZM2, bei dem Sony stolze 3699 Euro auf das Preisschild schreibt. Ein Grund für den hohen Preis: Das Chassis des teuersten Walkman im Angebot des Konzerns besteht aus vergoldetem, sauerstofffreiem Kupfer mit einer Reinheit von 99,99 % (4N). "Dies bewirkt eine stabilere digitale Masseverbindung und größere Stabilität für einen klaren, weiträumigen Klang", so die Ingenieure.Ebenfalls dem Modell NW-WM1ZM2 vorbehalten bleibt eine besondere Verbindung zwischen dem Verstärker und dem symmetrischen Kopfhöreranschluss. Sony übernimmt vom renommierten Musik-Player DMP-Z1 hier das sogenannte Kimber Kabel, ein handgefertigtes Vierdrahtkabel, das dank spezieller Ummantelungstechnik eine besonders störungsfreie Übertragung der Audiosignale gewährleisten soll. Sony setzt auch ein Ausrufezeichen hinter das verwendete "Reflow-Lötmittel mit Goldanteil", das Klanglokalisierung und Klangraum "erheblich" verbessern soll.Ansonsten steckt in dem Player die Technik, die sich schon bisher in Sonys Walkman Signature-Serie bewährt hat. Die DSD Remastering Engine wandelt unkomprimierte PCM-Audioformate wie .wav und .au in 11,2 MHz DSD (Direct Stream Digital) um. Die Funktion DSEE Ultimate soll komprimierte Formate "in Echtzeit optimieren", das Ergebnis ist eine Ausgabe in CD-Qualität (16 Bit 44,1/48 kHz). Anschluss finden die neuen Player per WLAN und USB-C, die Bedienung erfolgt über einen 5-Zoll-Touchscreen und das Android 11-Betriebssystem Das Modell NW-WM1ZM2 bringt neben den beschriebenen Konstruktionsmerkmalen 256 GB Speicher mit, das ebenfalls vorgestellte Modelle NW-WM1AM2 auf 128 GB, verzichtet aber unter anderem auf das hochwertige Chassis-Material und die komplexe Verkabelung. Das Spitzenmodell kostet 3.699 Euro, die günstigere Variante 1.399 Euro. Beide Modelle starten im April 2022 in den Handel