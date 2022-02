WD Black SN770: Western Digital bringt neue PCIe 4.0-SSD für Gamer

Der Speicherhersteller Western Digital stellt eine neue PCIe 4.0-SSD für Gamer vor. Die WD Black SN770 ist ab sofort mit Kapazitäten von bis zu 2 TB erhältlich und soll Datenraten von bis zu 5150 MB/s bieten. Für die Mittelklasse-SSD werden je nach Speichergröße bis zu 403 Euro fällig.

Flotte SSDs, zu hohe UVP und unnützer Gaming-Modus

Western Digital

Als Upgrade zur bisher erhältlich WD Black SN750 SE legt die neue SN770 NVMe-SSD im M.2-Format hinsichtlich der sequenziellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten noch einmal zu. Während bereits das 250-GB-Modell laut Datenblatt mit Transferraten von 4000 MB/s (Read) und 2000 MB/s (Write) auffährt, wird das Maximum von 5150 MB/s respektive 4900 MB/s für die Varianten mit einer Speicherkapazität von 1 TB und 2 TB ausgeschrieben. Beim zufälligen Lesen und Schreiben werden maximal 740.000 IOPS und 800.000 IOPS erreicht.Weiterhin zeigt das neue Solid State Drive von Western Digital eine Abmessung von 80 x 22 x 2,38 Millimetern und somit eine Kompatibilität zum M.2 2280-Formfaktor. Als Schnittstelle wird das zeitgemäße PCI Express Gen 4 x4 genutzt. Einen DRAM-Cache verwendet die SSD hingegen nicht. Mit Hilfe des Western Digital Dashboards kann dem TLC-Speicher ein zusätzlicher Gaming-Mode zugeschaltet werden, der laut Hersteller die Latenz verbessern soll. Eine Verbesserung konnten die Kollegen von Heise durch diesen Modus jedoch nicht feststellen.Über den Online-Shop von Western Digital wird die WD Black SN770 NVMe-SSD in den Kapazitäten mit 250 GB (66,99 Euro) und 500 GB (99,99 Euro) bereits ausgeliefert. Auf die Varianten mit 1 TB (168,99 Euro) und 2 TB (402,99 Euro) müssen Interessenten noch ein bis zwei Wochen warten. Zur unverbindlichen Preisempfehlung beim Hersteller zuzuschlagen dürfte sich jedoch in den wenigsten Fällen lohnen. Ein Blick in den Preisvergleich verrät, dass unter anderem die schnellere WD Black SN850 mit 1 TB bereits für 145 Euro zu haben ist.