Coolwalk: Neue Benutzeroberfläche für Android Auto aufgetaucht

Google möchte Android Auto demnächst aktualisieren und unter anderem mit einer neuen Benutzeroberfläche ausstatten. Zu dem überarbeiteten Design sind nun erste Bilder aufgetaucht. Die Neuerungen könnten schon in den kommenden Wochen an alle Nutzer verteilt werden.

Cast-Funktion ermöglicht Spiegelung

Aktualisierung wird wohl schrittweise ausgerollt

Der Reddit-Nutzer RegionRat91 hat ein Bild, auf dem die neue Oberfläche zu sehen ist, gepostet. Weitere Bilder wurden vom Twitter-Nutzer Mishaal Rahman geteilt. Das überarbeitete User Interface (UI) ist unter dem Codenamen "Coolwalk" bekannt und bringt einen geteilten Bildschirm mit sich. Während auf einer Seite die Karten-App dargestellt wird, können auf der anderen Seite die Medien-Wiedergabe sowie Benachrichtigungen angezeigt werden.Obwohl das neue Design von den meisten Nutzern positiv aufgenommen wird, kritisieren manche Anwender, dass die am unteren Rand platzierte Leiste jetzt noch dicker wirkt.Zusätzlich zur Coolwalk-Oberfläche soll Android Auto zukünftig über eine Cast-Funktion verfügen. Das Feature steht nun als Beta-Version bereit und erlaubt es, den Smartphone-Bildschirm auf das Auto-Display zu spiegeln. Natürlich sind kopiergeschützte Inhalte wie Netflix-Videos und andere Streaming-Dienste hiervon ausgenommen.Momentan ist nicht bekannt, wann die Neuerungen bei allen Nutzern des Google-Betriebssystems ankommen werden. Google scheint das Update schrittweise an alle Nutzer zu verteilen, sodass die ersten Systeme bereits aktualisiert wurden. Es wäre denkbar, dass die Coolwalk-Oberfläche und die Cast-Funktion in den nächsten Wochen immer mehr Anwendern zur Verfügung stehen. Ein offizielles Statement von Google gibt es zu dem Thema noch nicht.