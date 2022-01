Saugroboter macht sich aus dem Staub - ein Dorf geht auf die Suche

"Intelligente" Haushaltsgeräte sorgen inzwischen für völlig neuartige Probleme. So war zu Beginn dieser Woche in Niederösterreich ein ganzes Dorf auf der Suche nach einem Staubsauger-Roboter , der allein auf Wanderschaft gefahren ist.

Fast ein Happy End

Ecovacs

Die Geschichte trug sich im Ort Wieselburg zu. Dort ist das Gerät eigentlich im Einsatz, um den Laden von Ingrid Pruckner sauber zu halten. Am Montag nutzte der Roboter aber eine regelmäßig stattfindende Test-Öffnung der automatischen Schiebetür des Geschäfts, um in die Freiheit zu entkommen. Punkt sieben Uhr morgens war es soweit."Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden. Es ist, als hätte er auf die Gelegenheit gewartet", erklärte die Ladenbesitzerin in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, nachdem sie die Bilder der Überwachungskamera angeschaut hat, die den Eingangsbereich im Blick behält. Erst war ihr die leere Ladestation aufgefallen und sie vermutete, dass das Gerät irgendwo ohne Strom liegengeblieben ist - allerdings fand sich im ganzen Laden nirgends eine Spur.Als klar war, dass der Roboter durch die Tür entwischt war, suchte man die nähere Umgebung ab - ebenfalls erfolglos. Es wurde sogar befürchtet, dass er auf der Straße vor dem Haus überfahren worden sei, aber es gab hier auch keine herumliegenden Einzelteile. Und auch im nahen Stadtpark war der Ausreißer nicht zu finden. Daher startete die Ladenbesitzerin einen Such-Aufruf auf Facebook, der wohl auch auf Grund seiner Kuriosität eine enorme Verbreitung fand.Auf diese Weise konnte der Verbleib letztlich aufgeklärt werden. Der Roboter hatte immer an der Bordsteinkante entlang den Gehweg geputzt und blieb dann irgendwann mit leerem Akku neben einer Straßenlaterne liegen. Ein Gemeindearbeiter hat ihn dann in einem Müllcontainer entsorgt. Hier konnte er wieder geborgen und seiner Besitzerin zurückgegeben werden. Wahrscheinlich aufgrund des Streusalzes auf den Wegen trug er aber Schäden davon und es ist noch unklar, ob er mit vertretbarem Aufwand wieder in Ordnung gebracht werden kann.