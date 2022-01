Roborock S7 MaxV: Neues Saugroboter-Flaggschiff kündigt sich an

Roborock legt einen Frühstart hin. Wollte man den neuen Saugroboter S7 MaxV eigentlich im Rahmen der CES 2022 präsentieren, sorgte das Unternehmen im Vorfeld selbst für einen Leak auf seiner offiziellen Webseite. Somit sind die Neuheiten des Flaggschiffs schon jetzt bekannt.

Deutlich mehr Saugkraft und interessante "Ultra"-Station

Den in Deutschland durchaus beliebten Roborock-Saugrobotern steht ein neues Premium-Modell vor. Wie zu erwarten war, wird der chinesische Hersteller sein Portfolio um den Roborock S7 MaxV erweitern. Neben dem Wisch- und Saugroboter an sich sind zudem Plus- und Ultra-Bundles mit neuen Absaug- und Befüllstationen geplant. Darauf deuten erste Informationen hin, die noch vor der offiziellen Vorstellung auf der Webseite des Unternehmens (via Caschys Blog ) zu sehen waren.Unter anderem ist die Rede von einer verbesserten Hindernisvermeidung (ReactiveAI 2.0) und Gefahrenerkennung sowie einer Saugkraft von 5100 Pa und dem integrierten VibraRise-Wischsystem. Außerdem sind die verbauten Kameras in der Lage, eine 3D-Karte von Räumen zu erstellen und eine Wischmopp-Anhebautomatik beim Wechsel von Hartböden auf Teppich auszulösen. Abseits der verdoppelten Saugleistung scheinen sich die Unterschiede im Vergleich zu den Vorgängern Roborock S7 und S6 MaxV jedoch in Grenzen zu halten.Interessant wird es beim Blick auf das optionale Zubehör der Roborock S7 MaxV-Familie. Während das Plus-Bundle die klassische automatische Staubentleerung ermöglicht, dürfte die Ultra-Variante für mehr Autonomie sorgen. Auch sie ist in der Lage, den Staub aus den Behältern des Saugroboters abzuziehen, lässt dabei aber auch den Wassertank automatisch befüllen und wäscht den Mopp des Roborock S7 MaxV für den nächsten Putzvorgang aus. Mit welchem Aufpreis man für die neuen Absaugstationen rechnen muss, ist noch unklar.Weitere Informationen zum Roborock S7 MaxV werden im Laufe des Abends und am morgigen Mittwoch erwartet.