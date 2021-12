Microsoft nimmt Opera GX Gaming-Browser im Windows 11 Store auf

Opera bietet den für Gamer optimierten Browser Opera GX jetzt auch für Windows 11 im Microsoft Store an. Das erleichtert jetzt für viele Windows-Nutzer den Bezug und die Anwendung des Browsers, unter anderem mit automatischen Updates.

Was ist neu

Opera

Das berichtet das Online-Magazin SoftPedia Opera GX hat seit der Veröffentlichung des Gaming-Browsers schon eine solide Fan-Base gefunden, die mit dem Start im Microsoft Store sicherlich noch Weiterwachsen wird. Bisher konnte man den Browser nur über Opera beziehen, jetzt gibt es auch den Download über den Store und damit die Vorteile des MS Store-Managements: Dazu gehören geprüfte Apps und automatische Aktualisierungsfunktionen. Die Aufnahme von Opera GX in den Microsoft Store bedeutet aber auch, dass Windows-Nutzer einen leichteren Zugang und eine größere Auswahl bei der Wahl ihres bevorzugten Browsers haben.Der Opera GX-Browser wurde für Gamer entwickelt, was sich sowohl im Design als auch in der Funktionalität, mit einzigartigen Funktionen wie CPU-, RAM- und Netzwerk-Verwaltung zeigt, die helfen, das Beste aus Spielen und Surfen herauszuholen.Die neueste Version von GX bietet einen nativen Discord- und Twitch-Zugang in der Seitenleiste sowie die Integration von Razer Chroma und Corsair iCUE. Damit lässt sich deren Beleuchtung mit den Browseraktionen synchronisieren. Darüber hinaus enthält Opera GX jetzt das Offline-Spiel Operius, einen neuen Arcade-Shooter für den Weltraum, der auch ohne Internetverbindung im Browser gespielt werden kann. Opera GX enthält ein Zugang zu einem kostenlosen, unbegrenzten, integrierten VPN, einen Werbeblocker sowie integrierte Messenger und soziale Netzwerke in der Seitenleiste.