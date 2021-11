Samsung bringt neue 45W- & 65W-Charger: Schneller Laden beim S22?

Samsung bringt in den kommenden Wochen zwei neue Netzteile für mobile Geräte auf den Markt, die dafür sorgen, dass erneut Gerüchte um eine mögliche Unterstützung für schnelleres Laden bei der Samsung Galaxy S22-Serie aufkommen.

Samsung 65W Power Adapter Trio

1 Port USB Type-C (max. 65W)

1 Port USB Type-C (max. 25W)

1 Port USB Type-A (max. 15W)

USB-C1 + USB-C2 = 40W + 25W

USB-C1 + USB-A = 50W + 15W

USB-C2 + USB-A = 25W + 15W

USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 35W + 25W + 5W

Samsung

Samsung frischt im Zuge der Einführung neuer Flaggschiff-Smartphones zu Beginn eines Jahres fast schon traditionell auch sein Zubehörsortiment auf. Auch rund um das Galaxy S22 und seine Schwestermodelle wird dies so sein. Ein Anzeichen dafür ist die baldige Verfügbarkeit des neuen Samsung 45W Fast Charging Adapter mit USB Typ-C-Port, der die Modellnummer EP-T4510 trägt.Bisher sind kaum Informationen zu dem neuen Modell bekannt, es handelt sich aber im Grunde um ein simples 45-Watt-Netzteil mit USB Typ-C-Port, das in den meisten Fällen ohne beigelegtes Kabel geliefert wird. Diverse Händler listen das Gerät schon jetzt und wollen Anfang Dezember zu Preisen von rund 30 Euro liefern.Manche Beobachter spekulieren jetzt, dass der Launch eines neuen 45-Watt-Netzteils bedeutet, dass Samsung bei den Smartphones der Galaxy S22-Serie endlich wieder den Sprung auf 45 Watt maximale Ladeleistung macht, nachdem man in der letzten Generation der Top-Smartphones nur maximal 25 Watt Ladeleistung unterstützte.Noch ist dies natürlich alles andere als bestätigt, so dass nicht sicher ist, ob und welche Modelle des S22 das stärkere Netzteil unterstützen. Denkbar wäre, dass Samsung bei den günstigeren Modellen S22 und S22 Plus wieder auf maximal 25 Watt setzt, während das S22 Ultra als einziges Modell 45 Watt unterstützt. Unüblich wäre dies nicht, hat Samsung dies doch bereits bei der Galaxy S20-Serie so praktiziert.Ebenfalls neu ist das Samsung Power Adapter Trio 65W, der, wie sein Name schon verrät, gleich drei USB-Ports mitbringt. Der Trio-Charger kommt ab Mitte Dezember zum Preis von 59,90 Euro auf den Markt und bietet eine maximale Ladeleistung von 65 Watt. Dabei wird auch USB Power Delivery unterstützt, so dass es möglich ist, mittels Super Fast Charging 2.0 über den 65W-Port auch ein Notebook zu laden.Alternativ kann man auch ein Smartphone über den 25W starken zweiten USB-C- und den 15W starken USB-A-Port schnell laden. Belegt man mehrere Ports, um mehrere Geräte gleichzeitig zu laden, müssen diese sich die Leistung teilen. Sind alle drei Ports belegt, liefert der USB-C-Port mit PD zum Beispiel nur noch 35 Watt, während der zweite USB-C-Anschluss 25 Watt bereitstellt und der USB-A-Port nur noch 5 Watt liefert.