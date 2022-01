Chromium: Standard-Suchmaschinen lassen sich nicht mehr löschen

Die meisten Webbrowser werden mit vorkonfigurierten Suchmaschinen ausgeliefert. Wer nicht auf die Standard-Optionen zurückgreifen möchte, konnte die Suchmaschinen wieder entfernen. In den neuesten Versionen der Chromium-Engine wurde diese Möglichkeit jedoch gestrichen.

Manipulationen sollen verhindert werden

Bislang konnten Suchmaschinen über die Einstellungen bearbeitet werden. Neben dem Ändern des Namens war es möglich, die URL des Anbieters zu editieren oder den Eintrag komplett zu löschen. Laut Ghacks ist manchen Reddit-Nutzern nun aufgefallen, dass die mitgelieferten Standard-Provider nicht mehr entfernt werden können. Außerdem lassen sich die URLs der Einträge nicht bearbeiten. Die Namen können hingegen noch angepasst werden.Da das Feature aus der Code-Basis von Chromium entfernt wurde, sind alle Browser, die auf der Chromium-Engine basieren, von der Änderung betroffen. In Chrome Edge , Brave und Opera wurde die Neuerung bereits umgesetzt. Vivaldi basiert noch auf Chromium 96, sodass die Option zum Löschen der Standard-Suchmaschinen hier noch vorhanden ist.Die Änderung soll verhindern, dass Malware die Standard-Suchmaschinen der jeweiligen Browser manipuliert. Aktuell haben Angreifer die Möglichkeit, die URL der Anbieter zu verändern und den Traffic so auf ihre Server umzuleiten. Natürlich haben die Nutzer weiterhin die Option, andere Suchmaschinen in den Einstellungen zu hinterlegen. Außerdem wird es auch zukünftig möglich sein, eine beliebige Standard-Suchmaschine festzulegen. Die vorgegebenen Anbieter können nur nicht mehr aus den Optionen entfernt werden, sodass jederzeit die Möglichkeit besteht, zu vorgegebenen Suchmaschinen wie Google, Yahoo und Bing zurückzukehren.