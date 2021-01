Linux Mint 20.1 Ulyssa: Update mit Web-Apps und Chromium-Browser

Die Entwickler der Linux-Distribution Mint haben eine Aktualisierung für das auf Ubuntu basierende Betriebssystem veröffentlicht. Die neue Ver­sion 20.1 ist unter dem Codenamen Ulyssa bekannt und mit der Desktop-Oberfläche Cinnamon 4.8 und einem Chromium-Browser ausgerüstet.

Distribution verfügt nun über Web-Apps

Linux Mint

Vor gut einem halben Jahr haben die Linux Mint-Entwickler die Version 20 der Distribution bereitgestellt. Zu den größten Neuerungen zählten eine neue Implementierung des Giver-Tools sowie die Blockade von Ubuntus Snap-Store. Wie es auch bei der Version 20 der Fall war, gibt es Linux Mint 20.1 in drei verschiedenen Editionen. Hierbei handelt es sich um Cinnamon Xfce und Mate . Abhängig von der gewählten Edition lassen sich die Desk­top-Umgebungen Cinnamon 4.8, Xfce 4.14 oder Mate 1.24 in Linux Mint 20.1 finden.Die Basis stellt weiterhin Ubuntu 20.04 dar. Der Vorteil der neuen Cinnamon-Version besteht darin, dass die Desktop-Oberfläche per­for­man­ter läuft und weniger Ressourcen beansprucht. In Linux Mint 20.1 wurden außerdem Web-Anwendungen implementiert. Hiermit kann aus einer Webseite eine Web-App mit eigenem Icon erstellt werden. Darüber hinaus haben die Entwickler die Streaming-App Hypnotix in die Distribution eingebaut.Eine weitere Neuerung stellt der standardmäßig integrierte Chromium-Browser dar. Bisher war Chromium nur über den Snap-Store von Ub­un­tu, der im vergangenen Jahr aus rechtlichen Gründen blockiert wurde, verfügbar. Seit ei­ni­gen Monaten arbeiten die Mint-Entwickler allerdings an eigenem Browser-Paket und konnten Chromium nun wieder anbieten. Linux Mint 20.1 soll offiziellen Support bis 2025 erhalten.