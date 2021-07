Tom Clancy's XDefiant - Ubisoft enthüllt den neuen Arena-Shooter

Massig Anpassungsmöglichkeiten

Anmeldung zum Closed Test möglich

Ubisoft hat mit Tom Clancy's XDefiant einen neuen Arena-Shooter für PC und Konsolen vorgestellt, der seinen Fokus auf intensives Gunplay und personalisierbare Fraktionen legt, die von verschiedenen Spielen aus dem Tom Clancy-Universum inspiriert wurden. Die Entwickler möchten schon bald über eine Testphase Feedback aus der Community sammeln, ein erster Trailer stellt das Spiel zudem etwas genauer vor.Tom Clancy's XDefiant ist ein neuer Free-to-Play-Shooter, der derzeit bei Ubisoft San Francisco entwickelt wird. Spieler treten in 6-gegen-6-Matches in verschiedenen Arenen gegeneinander an und schlüpfen dazu in die Rollen sogenannter Defiants, die aus anderen Tom Clancy-Spielen - und darüber hinaus - entlehnt sind. Mit den Wolves, Outcasts, Cleaners und Echelon stehen zum Start vier unterschiedliche Klassen oder Fraktionen bereit, weitere sollen nach dem Release dann folgen.Jeder Defiant kann individuell angepasst werden, um diesen so optimal mit dem eigenen Spielstil abzustimmen. Dazu sind verschiedene Eigenschaften, Fähigkeiten und Ultras frei wählbar, das umfangreiche Arsenal an Primär- und Sekundärwaffen ist ebenfalls nicht an die Klassen gebunden. Überhaupt betonen die Entwickler, dass sie dem Gunplay große Aufmerksamkeit widmen. Waffen sollen sich im Spiel authentisch anfühlen und lassen sich etwa mit Aufsätzen verbessern.Tom Clancy's XDefiant erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X sowie über Google Stadia und wird in der Basisversion kostenlos spielbar sein. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es bislang noch nicht.Interessierte können sich bereits jetzt auf der Webseite des Spiels für die erste geschlossene Testphase anmelden. Diese startet am 5. August 2021 zunächst in den USA und in Kanada auf dem PC, einen Termin für Spieler in Deutschland sowie für weitere Plattformen hat Ubisoft noch nicht kommuniziert.