Sky Glass: Pay-TV-Betreiber stellt seine eigenen 4K-Fernseher vor

Der Pay-TV-Betreiber Sky wird künftig eigene Fernseher unter der Marke "Sky Glass" samt integrierter Soundbar verkaufen. Hardware, Software und Inhalte dürften somit aus einer Hand kommen. Mit Diagonalen bis zu 65 Zoll soll der Deutschland-Start Ende 2022 vollzogen werden.

Solide Ausstattung mit Wi-Fi 6 und Platz für Sky-Programme sowie Partner

Sky Gruppe

Samsung, LG, Philips, Sony und bald auch Sky. Der als gesättigt erscheinende TV-Markt wird in Großbritannien und Deutschland einen neuen Mitspieler erhalten. Bereits am 18. Oktober soll im Vereinigten Königreich der Startschuss für "Sky Glass" fallen, den neuen Quantum-Dot-Fernsehern des eigentlich als Pay-TV-Dienst bekannten Unternehmens. Mit zeitgemäßer 4K-Auflösung (UltraHD) werden Modelle in 42, 55 und 65 Zoll angeboten, jeweils mit einer Bildwiederholrate von maximal 60 Hz sowie Technologien wie Dolby Vision, HDR10, HLG und einer 10-Bit-Farbtiefe.Zu den weiteren Eckdaten gehören ein 215 Watt starkes Soundsystem mit sechs Lautsprechern inklusive Subwoofer und der Möglichkeit eines virtuellen Surround-Sounds via Dolby Atmos. Zu den Anschlüssen sowie Funkverbindungen zählen hingegen drei HDMI 2.1-Schnittstellen nebst Ethernet (100 MBit/s), Wi-Fi 6 (WLAN-ax), USB-C und Bluetooth 5.0 LE. Als Empfangsarten werden zudem DVB-C (Kabel), DVB-S (Satellit) und DVB-T2 (Terrestrisch) aufgefahren. Ob Letzterer in Deutschland freigegeben wird, bleibt jedoch abzuwarten. Ein endgültiges Datenblatt liegt noch nicht vor.Im Mittelpunkt der Sky-Software steht das Streaming eigener Inhalte und derer von Drittanbietern. Somit werden Interessenten auch Filme, Serien und Co. von Netflix Amazon Prime Video , YouTube und Spotify streamen können. Zusätzlich soll eine geplante 4K-Smart-Kamera "eine Reihe von spannenden neuen Services" bieten. In Großbritannien starten die Sky Glass-TVs in fünf Farben zu Preisen von 649 (43"), 849 (55") und 1049 Pfund (65"). Ebenso werden monatliche Zahlungen in Verbindung mit einem Sky-Abo angeboten.Die Preise für Deutschland wurden noch nicht bekannt gegeben, umgerechnet und ohne weitere Kosten oder Abschläge zu berücksichtigen, würden sie ungefähr zwischen 762 und 1233 Euro liegen.