Sky Ticket: Streaming-Dienst erhält neue Optik und globale Plattform

Der Pay-TV-Anbieter Sky frischt das Design seiner Streaming-Plattform Sky Ticket in Deutschland auf. Dabei setzt man auf ein einheitliches Erscheinungsbild und neue Funktionen, die bereits aus anderen Ländern des europäischen Sky-Marktes bekannt sind.

Neue OTT-Plattform soll die Buchung von Pässen vereinfachen

Streaming-Pakete ab 7,49 Euro mtl.

Sky

Unter dem Motto "Stream, was Du liebst" zieht nun auch Sky Deutschland nach und aktualisiert seinen Ticket-Dienst auf den europäischen Standard des britischen Mutterkonzerns, der seit beinahe drei Jahren der US-amerikanischen Comcast Corporation (u.A. NBC) angehört. Die neue teal-grüne Farbpalette beschreibt das Unternehmen als "unverwechselbares Erscheinungsbild auf dem deutschen Markt", welches in den nächsten Tagen auf allen Geräten und in den Sky Ticket-Apps sichtbar wird. Im Web, auf TV-Bildschirmen und Spielekonsolen greift das neue Design schon heute.Parallel zur Ankündigung der neuen Optik bestätigt Sky den zeitnahen Umzug seiner Vertriebs- und Serviceplattformen auf eine globale OTT-Plattform, die für alle Streaming-Dienste der Sky Gruppe verwendet wird. Kunden sollen laut Angaben von Sky Deutschland von einem "besseren Erlebnis und einem einfachen Zugang zu Unterhaltungsangeboten sowie von verbesserten Selbsthilfe-Funktionen profitieren." Nach der Umstellung können Kunden mit einer beschleunigten Buchung von Pässen innerhalb der App rechnen, ohne sich umständlich in ihrem Kontobereich einzuloggen.Im Gegensatz zum klassischen Sky-Abonnement bietet Sky Ticket eine vergleichsweise einfache und flexible Möglichkeit an die zeitweilig exklusiven Filme und Serien zu gelangen sowie auf Teile des Live-TV-Programms von Sky zuzugreifen. Aktuell ist von mehr als 1.000 Inhalten die Rede, zu denen unter anderem auch exklusive HBO- und Showtime-Angebote gehören. Weiterhin überträgt Sky und somit auch der Ticket-Service alle Formel-1-Rennen, alle Spiele der Bundesliga am Samstag und sämtliche Spiele der 2. Bundesliga sowie des DFB-Pokals und der englischen Premier League.