Google spendiert allen Mitarbeitern 1600 Dollar Corona-Bonus

Der Internetkonzern Google will allen Mitarbeitern weltweit einen Sonder-Bonus auszahlen, um sie während der andauernden Coronavirus-Pan­de­mie finanziell etwas zu entlasten. Laut Medienberichten sollen sämtliche Mitarbeiter umgerechnet gut 1400 Euro bekommen.

Bonus auch für Praktikanten und Leiharbeiter

Google

Wie die Nachrichtenagentur Reuters heute verlauten ließ, sollen alle Google-Mitarbeiter eine zusätzliche Barauszahlung in Höhe von 1600 US-Dollar erhalten. In anderen Ländern als den USA wird natürlich die gleiche Summe in der jeweiligen Landeswährung ausgezahlt, heißt es. Google wolle damit seine weltweite Belegschaft in Zeiten der massiven Ausbreitung der diversen Varianten des Coronavirus unterstützen.Die Bonuszahlung kommt angeblich wirklich allen Mitarbeitern zugute, sie wird also nicht nur an Personen ausgezahlt, die direkt für Google tätig sind, sondern fließt auch an Praktikanten und an Menschen, die über Drittfirmen zeitlich begrenzt für den Konzern tätig sind. Die Auszahlung soll noch vor Jahresende erfolgen.Google hatte erst vor kurzem entschieden, dass man die Rückkehr der Mitarbeiter in die Büros des Unternehmens für eine unbestimmte Zeit aussetzen würde. Hintergrund sind neue Bedenken, die im Zuge der wachsenden Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus aufgekommen sind. Außerdem verlangt Google grundsätzlich die vollständige Impfung, wenn Mitarbeiter wieder an ihren angestammten Arbeitsplatz zurückkehren wollen.Das Unternehmen hatte bereits mehrfach Sonderzahlungen vorgenommen, um Mitarbeiter zu unterstützen, die von Zuhause aus tätig sind. Auch andere große IT-Firmen haben ihren Mitarbeitern im Zuge der Coronavirus-Pandemie Bonuszahlungen geleistet. So schüttete Microsoft einen Bonus von 1500 Dollar aus, während Amazon allen US-Mitarbeitern Leistungen zur Verbesserung ihrer mentalen Gesundheit anbietet.