Black Friday bei Microsoft: Bis zu 20% Rabatt auf viele Surface-Modelle

Im Microsoft Store zeigen sich jetzt die besten Surface-Angebote des Jahres. Die Black Friday Deals lassen die Preise von Lap­tops, 2-in-1s und Tablets sinken und auch Gamer kom­men dank Xbox-Schnäpp­chen auf ihre Kosten. Wir zei­gen euch den Microsoft-Sale im Detail.

Günstige Surface Laptops, Convertibles und Tablets im Sale

Xbox-Spiele, Konsolen und Surface Headphones reduziert

Die Vorteile bei der Bestellung im Microsoft Store • Exklusive Surface-Bundles im Microsoft Store

• Garantierte Verfügbarkeit

• Bestellung direkt vom Hersteller

• Bis zu 10% Rabatt für Schüler & Studenten

• Schnelle, versandkostenfreie Lieferung

• Paketverfolgung mit Tracking-ID von UPS

• 60 Tage Rückgaberecht, kostenloser Rückversand

Deutschland

Österreich

Schweiz

Zu den Angeboten imMicrosoft Store (DE) Zu den Angeboten imMicrosoft Store (AT) Zu den Angeboten imMicrosoft Store (CH)

Die Redmonder feiern den Black Friday 2021 nicht nur am kommenden Freitag. Sie starten schon heute mit ihren Deals und verlängern diese sogar bis zum 29. November. Im Mittelpunkt stehen die hauseigenen Surface-Geräte, die zur besten Schnäppchen-Zeit des Jahres besonders günstig angeboten werden. Mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent zeigen sich unter anderem das beliebte Surface Book 3, Surface Go 2 und der Surface Laptop 4. Und das Beste: Nahezu alle Ausstattungsvarianten sind ab sofort reduziert.Exklusiv im Microsoft Store profitiert ihr nur in dieser Woche vor allem von der Preissenkung des Surface Book 3 und des Surface Go 2 . Ausgestattet mit Intel Core-Prozessoren der 10. Generation vereint vor allem das Book die Welten von Notebooks und Tablets wie kein zweites Gerät. Und das wahlweise mit hochauflösenden 13,5- oder 15-Zoll-PixelSense-Displays in einem für Office- und Kreativaufgaben praktischen 3:2-Format. Für einen ordentlichen Leistungsschub sorgen zudem Nvidia GeForce GTX-Grafikkarten, schnelle SSDs mit bis zu 1 TB Speicher und bis zu 32 GB RAM. Das mit 10,5 Zoll kompakte Surface Go 2 richtet sich hingegen mit seinem günstigen Einstiegspreis und cleveren Bundles inklusive Type-Cover an Einsteiger, Schüler und Studenten.Wer nach einem klassischen und gleichzeitig hochwertigen Notebook Ausschau hält, sollte sich im Microsoft Store den Surface Laptop 4 genauer ansehen. Die bis zu 15 Zoll großen Premium-Modelle werden mit Intel Core-CPUs der 11. Generation und optional mit mobilen AMD Ryzen-Chips bestückt. Dank langen Akkulaufzeiten von bis zu 19 Stunden bewältigt man mit den leistungsstarken Notebooks nicht nur den anspruchsvollen Arbeitstag, sondern hat genug Kapazitäten für den Feierabend über. Zu den weiteren Highlights zählen die Dolby Atmos-Lautsprecher, Handauflagen aus Alcantara und ein im Preis gesenktes Zubehör-Paket.Über die Surface-Geräte hinaus bietet der Microsoft Store innerhalb seiner Black Friday Deals viele reduzierte Xbox-Spiele mit einem Rabatt von bis zu 50 Prozent, die Xbox Series S und viel Zubehör vergünstigt an. Mit dabei sind unter anderem auch die Surface Headphones 2 und die ebenso beliebten Surface Earbuds