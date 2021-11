Steam Sale: Valve hat seine neue Herbstaktion für PC-Games gestartet

Der nächste Lockdown kommt auch in Deutschland bestimmt und wer sich dafür rechtzeitig mit Games eindecken will, der hat derzeit die Gelegenheit dazu. Denn Valves Spiele-Distributionsnetzwerk Steam hat seinen traditionellen Sale mit vielen stark reduzierten Spielen gestartet.

Kaufen, kaufen, kaufen! Das ist derzeit das Motto bei der Black-Friday-Woche, dem morgigen schwarzen Freitag selbst und dem demnächst stattfindenden Cyber Monday, Tupperware Tuesday, Weed Wednesday und wie die Schnäppchen-Tage alle heißen. Eine ähnliche lange bzw. in Gamer-Kreisen noch längere Tradition hat der Steam Sale, bei der regelmäßig stattfindenden Rabattschlacht des PC-Spiele-Netzwerks kann man sich schon lange mit günstigen Games eindecken - die man später nie wieder anrühren wird.So auch derzeit, denn gestern Abend ist die diesjährige Herbstaktion von und auf Steam gestartet. Einzelne Spiele zu empfehlen, ist wie immer etwas schwierig, weil es ganz vom persönlichen Geschmack abhängt. Das Durchstöbern macht Valve aber möglichst einfach, denn man kann auf gleich mehrere Arten nach neuen Games suchen.Ganz oben empfiehlt man Spiele, die dem eigenen Geschmack am besten entsprechen sollen, gleich darunter kann man aber in Kategorien wie RPGs, Strategie, Open World, Koop, Abenteuer, Action, Weltraum, Survival etc. stöbern. Weiter unten gibt es zusätzliche Steam-Empfehlungen, Gamer können sich auch bestimmte Franchises wie Dark Souls, Wolfenstein, Far Cry und viele weitere mehr an- und durchsehen.Übrigens hat Valve mit der Herbstaktion auch wieder seine Steam-Awards gestartet, hier kann man in zehn Kategorien seine persönlichen Favoriten für die Spiele des Jahres nominieren. Gekürt werden hier unterschiedliche Aspekte, darunter "Besser mit Freunden", "visueller Stil" und "innovatives Gameplay". Unser Favorit: Die Auszeichnung für das "beste Spiel, in dem Sie schlecht sind" - im Fall des Autors besteht also die volle Auswahl.