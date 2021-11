Beim neuen AR-Spiel der Pokemon Go-Macher jagt man Bitcoins

Pokemon Go war ein Sensationserfolg, Bitcoin ist weiter auf einem Höhenflug mit Sturzflugeinlagen. Jetzt finden die beiden Phänomene in einer App zusammen. Entwickler Ninatic und die Bitcoin-Belohnungs- und -Zahlungs-App Fold wollen die Kryptojagd starten.

Bruchteile von Bitcoins

Ninatic hat sich zum Spezialisten für Argumente-Realteil-Anwendungen entwickelt und wird jetzt in dieser Rolle von Fold, einer App für Bitcoin-Belohnungen und Zahlungen, mit der Entwicklung eines Spiels rund um die Kryptowährung beauftragt. Wie die beiden Partner laut Bitcoinmagazin mitteilen, wird das ​​"Augmented Reality (AR) Feature zum Bitcoin sammeln" direkt in die Fold-App integriert - soll also wohl als zusätzlicher Anreiz dienen, die Anwendung zu nutzen."Dies ist der einfachste und unterhaltsamste Weg, um Ihr erstes Stück Bitcoin zu bekommen", sagte Fold-CEO Will Reeves. "Jeder kann unsere App nutzen, um Bitcoin und andere Belohnungen zu verdienen, indem er die Welt um sich herum erkundet." Die Mitarbeit von Ninatic ist dabei direkt zu erkennen, lassen erste Bilder die Fold-Bitcoin-Jagd als klaren Klon von Pokémon Go erkennen. Statt Kreaturen warten bei einem Blick durch die Smartphone-Kamera hier also goldene Münzen.Wie The Verge in seinem Bericht schreibt, darf man von der neuen Anwendung aber auf keinen Fall erwarten, dass sich damit große Summen verdienen lassen. Demnach werden die Preise sich im Bereich von Satoshis bewegen, der Untereinheit von Bitcoin. Der Wert beträgt hier also pro "Belohnung" nur wenige Cent.Das Spiel lässt alle 10 Minuten Punkte in der Umgebung der Nutzer entstehen, mit denen dann interagiert werden kann. Aktuell bekommen die aber nur eine kleine Gruppe der Fold-Nutzer für eine "begrenzte Zeit" zu sehen. Anfang nächsten Jahres soll dann der breitere Rollout vollzogen werden.