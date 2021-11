Xiaomi 12X geleakt: Bringt der Hersteller ein kompaktes Flaggschiff?

Am Horizont taucht die "Xiaomi 12"-Serie auf und mit ihr das Xiaomi 12X, welches frisch geleakt wurde. Die Rede ist von einem knapp 6,3 Zoll großen Android-Smartphone , welches damit kompakter wäre als von Xiaomis Flaggschiffen gewohnt.

Xiaomi 12X mit Snapdragon 870 und 50-MP-Cam an Bord

Es hält sich hartnäckig, dass Xiaomi seine 12er-Reihe um das Xiaomi 12 bereits im Dezember 2021 präsentieren wird. Ein brandneues Gerücht erwähnt nun das Xiaomi 12X als eine kompaktere und auch technisch abgespeckte Alternative zu den Spitzenmodellen der Reihe wie dem Xiaomi 12 Ultra Enhanced.Aktuell wissen wir noch nicht, wie viele Modelle die 12er-Reihe tatsächlich umfassen wird und wie viele davon bereits im Dezember zu sehen sein werden. Aber dank des polnischen Leakers Kacper Skrzypek wissen wir jetzt zumindest schon mal von der Existenz des Xiaomi 12X mit der Modellnummer 2112123AG. Laut Android Authority weist die Endung dabei auf eine globale Version hin.Wie beim Poco F3 soll das 12X auf den Snapdragon 870 setzen und zudem auf eine 50-MP-Hauptkamera. Damit ist dann eigentlich auch schon klar, dass wir mit dem 6,28 Zoll großen Smartphone nicht etwa ein kompaktes Flaggschiff der Chinesen erwarten dürfen, sondern eher ein Mittelklasse-Device.Der Leaker erwähnt weiter ein AMOLED-Panel, dessen Maße er auf 145,4 x 65,4 mm schätzt und das neben FHD+-Auflösung eine Bildwiederholrate von 120 Hertz mitbringt. Viel mehr wissen wir noch nicht, was die technische Seite angeht.Wir fischen also bei diesem speziellen Modell noch ziemlich im Trüben. Aber es scheint sich damit abzuzeichnen, dass ein Xiaomi 12 mini, welches ebenfalls durch die Gerüchteküchen waberte, vom Tisch ist und Platz für dieses kompaktere Mittelklasse-Smartphone macht. Das ist ein wenig schade, weil es schön wäre, wenn Xiaomi auch ein Modell für die Freunde kleinerer Smartphones mit High-End-Specs ins Rennen schicken würde. Was sagt Ihr denn? Würdet Ihr es begrüßen, wenn Xiaomi uns mit dem 12X ein Smartphone liefert, welches ein wenig handlicher daherkommt?