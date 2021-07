DNS-Problem oder CDN-Ausfall: Halbes Internet war schlecht verfügbar

Vor kurzem kam es beim Versuch, eine Vielzahl von Websites- und Online-Diensten aufzurufen, zu massiven Schwierigkeiten. Hintergrund waren offenbar Probleme mit der Auflösung der DNS-Adressen der Anbieter, die auf den Content-Delivery-Dienstleister Akamai zurückfielen.

Wenn es bei Akamai hakt, hakt es überall

Wer die Website von DownDetector aufrief, bekam für die meisten dort regelmäßig auf ihre Verfügbarkeit geprüften Websites und Services das gleiche Bild: die Graphen zeigten eine rapide angestiegene Kurve der Zahl der Meldungen über ein Scheitern des Zugriffs. Hintergrund war ein folgendreicher Ausfall eines DNS-Servers bei einem großen CDN-Betreiber.Akamai ist einer der größten Anbieter von CDNs und betreibt als solcher auch eine Vielzahl von DNS-Servern. Diese sind essentieller Teil der Infrastruktur des Internets, weisen sie den Browsern und Endgeräten der Nutzer doch den Weg zu den Servern, von denen die gewünschten Inhalte dann ausgeliefert werden, seien es Websites oder Apps.Akamai hat mittlerweile bestätigt , dass es Probleme in Verbindung mit seinem Edge DNS genannten Dienst gab. Für die Nutzer diverser Websites und Services bedeutet der Ausfall, dass sie in vielen Fällen nur die Meldung bekommen, dass ein "DNS-Fehler" den jeweiligen "Dienst nicht verfügbar" macht. Der Server sei schlichtweg nicht in der Lage die jeweilige Anfrage zu beantworten.Der Ausfall betraf offenbar unter anderem das Spielenetzwerk Steam, die Online-Dienste zahlreicher anderer Spiele und eine große Anzahl von Websites, die zum Großteil aus den USA stammen. Vor gut einer Stunde begannen die Probleme, sind aber mittlerweile nach Angaben von Akamai wieder aus der Welt geschafft. Vor wenigen Minuten vermeldete der DNS-Anbieter, dass man die Ursachen des Ausfalls ausfindig machen und beseitigen konnte. Ein Teil der betroffenen Websites und Services ist aufgrund von Folgeproblemen noch immer nicht wieder voll einsatzbereit.