Microsoft Teams: Neue Video-Funktionen und Store-Update angekündigt

In den nächsten Wochen spendiert Microsoft seinem beliebten Kommunikations-Tool Teams zwei neue Funktionen. Für Videokonferenzen wird ein wichtiges Kamera-Feature zur Verfügung gestellt, während Apps, Dienste und Szenarien in einem neuen Teams Store dargestellt werden.

Neues Design für Teams Store soll App-Suche erleichtern

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent für Office 365

Bereits im November wird laut aktueller Microsoft 365-Roadmap die Funktion "Mirror my Video" (dt. evtl. Mein Video spiegeln) erwartet. Sie ermöglicht es bei Videoanrufen und in -konferenzen die aktive Webcam zu spiegeln oder aber die ab Werk vorhandene Spiegelung der Kamera umzukehren. Dargestellte Texte, zum Beispiel auf physisch in die Kamera gehaltene Tafeln, können somit von anderen Teilnehmern korrekt gelesen werden. Microsoft erklärt das Hauptszenario für die neue Teams-Funktion: "Der Text wird nicht mehr in Hintergründen oder beim Halten eines kleinen Whiteboards im Unterricht für Grundschulkinder gespiegelt. Diese Funktion ist hilfreich in Galerien, großen Galerien, beim Teilen von ppt-Inhalten und bei ppt-Live-Szenarien."Weiterhin berichten die Kollegen von MSPoweruser über eine Neugestaltung des Microsoft Teams Stores. Dieser beinhaltet diverse Apps, Bots und Schnittstellen für bekannte Plattformen und Services wie Microsofts Power Automate, Salesforce, Asana, Evernote, die Adobe Creative Cloud und Co.Die Rede ist unter anderem von rotierenden Banner im oberen Bereich, um interessante Apps und Szenarien im Teams Store hervorzuheben. Außerdem soll es intelligente Empfehlungen für Dienste geben, die bei Kollegen und Teams-Nutzern beliebt sind. Mit neuen kuratierten Oberflächen will Microsoft zudem diverse Sammlungen von Apps präsentieren und zusätzlich die aufgelisteten Kategorien überarbeiten, damit gesuchte Programme noch leichter zu finden sind. Ebenso will man mit App-Vorschlägen den Einstieg bei Teams erleichtern.Ähnlich der "Mirror my Video"-Funktion soll auch der neue Microsoft Teams Store im Verlauf des Novembers erscheinen. Da die Verteilung jedoch oft in Wellen erfolgt, dürften viele Windows-Nutzer erst im Dezember auf die neuen Features zugreifen können.