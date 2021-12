Microsoft kündigt Teams Essentials-Plan für kleine Unternehmen an

Microsoft hat mit " Microsoft Teams Essentials" ein neues, eigenständiges Teams-Angebot für kleine Unternehmen vorgestellt. Es wurde speziell zugeschnitten für Einzelhändler, Restaurants, gemeinnützige Organisationen und andere kleinere berufliche Nutzergruppen.

Neues Einstiegsangebot

Oder Microsoft 365 Business Basic

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent

Microsoft will damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Für Teams Essentials sind keine IT-Kenntnisse erforderlich und damit gibt es für kleine Unternehmen keine Einstiegshürde; zudem enthält der Teams Essentials-Plan mehr Funktionen als die kostenlose Version von Teams und das zu einem erschwinglichen Preis.Zu den Kernfunktionen von Microsoft Teams Essentials gehören laut Microsoft unbegrenzte Gruppen-Videoanrufe für bis zu 30 Stunden mit bis zu 300 Personen, Gruppenchats und die Kalenderintegration mit Outlook und Google Calendar. Teams Essentials bietet dazu 10 GB Cloud-Speicher für Dateifreigaben und Aufgabenverwaltung mit Kollegen.Was der Teams Essentials-Plan allerdings nicht bietet, sind die Channel-Funktionen, Whiteboards und Threaded Messages (Nachrichten-Verlauf), die in der regulären Teams-App verfügbar sind. Microsoft startet den neuen Einstiegsplan nun zum Preis von 4 US-Dollar beziehungsweise 3,40 Euro pro Nutzer und Monat. Laut der Ankündigung von Jared Spataro , CVP von Microsoft 365, ist es damit "die erschwinglichste All-in-One-Lösung, die es derzeit auf dem Markt gibt".Microsoft 365 Business Basic, ein etwas teurerer Plan für 5 US-Dollar (4,20 Euro) pro Nutzer und Monat, enthält alles, was in Microsoft Teams Essentials aufgeführt ist, plus Aufzeichnungen von Meetings mit Transkriptionen, 1 TB Cloud-Speicher sowie Web- und Mobilversionen der Office-Apps von Microsoft. Für die meisten Unternehmen bleibt das dann wohl die bessere Wahl.