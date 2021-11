Erster Test klappte: SpinLaunch schleudert Satelliten in den Orbit

Für die Starts von Satelliten könnte es bald eine Alternative zur klassischen Rakete geben. Das StartUp SpinLaunch macht große Fortschritte dabei, Objekte zukünftig mit einer großen Zentrifuge in eine Umlaufbahn um die Erde zu schleudern.

SpinLaunch: Zentrifuge schleudert Satelliten ins All

Billig-Starts kommen

SpinLaunch hat ein System entwickelt, bei dem ein Flugkörper in einem Rotations-Mechanismus auf eine sehr hohe Geschwindigkeit gebracht wird. Ist diese erreicht, löst sich die Verankerung und das Objekt schießt in der geplanten Flugrichtung heraus. Die Geschwindigkeit soll dabei groß genug sein, um einen erdnahen Orbit zu erreichen.Wie der US-Sender CNBC berichtet, hat das kalifornische Unternehmen kürzlich einen erfolgreichen ersten Testflug absolviert. Dabei hat man den Flugkörper in der Zentrifuge auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Damit es hier keine großen Energieverluste gibt, wurde zuvor die Luft aus dem Beschleuniger-Raum gepumpt. Beim Start durchbricht der Launcher dann eine Abdeckung und steigt ohne eigenen Antrieb weit in die Atmosphäre auf.Beim ersten Test, der noch nicht mit voller Leistung vollzogen wurde, flog das Geschoss auf eine Höhe von mehreren Kilometern. Zukünftig will man noch höher hinaus und im passenden Moment könnte der eigentliche Satellit dann noch ein eigenes Triebwerk zünden, das ihn auf die letztlich gewünschte Umlaufbahn bringt. Da der meiste Treibstoff in der Anfangsphase eines Raketenstarts benötigt wird, ließe sich der Bedarf hier deutlich verringern.SpinLaunch wird mit seinem Verfahren niemals große Missionen oder gar bemannte Flüge in den Weltraum bringen. Doch die geplante Nutzlast von rund 200 Kilogramm eignet sich problemlos, um kleinere Satelliten in einen erdnahen Orbit zu befördern - und das voraussichtlich zu einem unschlagbar günstigen Preis. In den kommenden Monaten sollen noch mehrere Testläufe stattfinden. Für die ersten Starts in den Orbit wird man aber vom derzeitigen Standort in New Mexico in eine Küstenregion umziehen.