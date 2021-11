Apple Silicon: Neue M3-Generation soll über bis zu 40 Kerne verfügen

Obwohl Apple erst vor kurzem neue Macbooks mit M1-Prozessoren auf den Markt gebracht hat, soll der Hersteller bereits an der übernächsten Chip-Generation arbeiten. Die M3-Prozessoren sollen im Drei-Nanometer-Verfahren gefertigt und mit bis zu 40 Kernen ausgestattet werden.

Codenamen "Ibiza", "Lobos" und "Palma"

Wie The Information schreibt, deuten interne Dokumente darauf hin, dass die M3-Prozessoren bereits entwickelt werden und ab 2023 in ersten Macs zum Einsatz kommen sollen. Zunächst sollen im nächsten Jahr jedoch Geräte mit der zweiten Silicon-Generation ausgerüstet werden. Der Mac Pro soll zwar noch auf der M1-Architektur basieren, aber eine Variante mit doppelt so vielen Kernen besitzen. Damit würde er über bis zu 20 Kerne verfügen.Die M2-Chips sollen dann in einem verbesserten Fünf-Nanometer-Prozess hergestellt werden. Da die M1-Prozessoren ebenfalls im Fünf-Nanometer-Verfahren produziert werden, dürfte sich der Performance-Zuwachs in Grenzen halten. Wie beim Mac Pro sollen hier aber auch Doppel-Die-Designs mit einer doppelten Anzahl an Kernen zum Einsatz kommen.Die dritte Generation der Apple Silicon-Chips soll aus drei verschiedenen Prozessoren, die TSMC im Drei-Nanometer-Verfahren fertigt, bestehen. Die Chips werden unter den Codenamen "Ibiza", "Lobos" und "Palma" entwickelt und dürften als M3-Reihe auf den Markt gebracht werden.Bei "Ibiza" soll es sich um die normale Version, die ins Macbook Air eingebaut wird, handeln. "Lobos" und "Palma" bringen mehr Performance mit sich und dürften sich mit den aktuellen Pro- und Max-Reihen vergleichen lassen. Die Chips sollen bis zu vier Dies und damit 40 CPU-Kerne besitzen. Damit dürfte Apple auch in Zukunft die leistungsstärksten Chips produzieren.