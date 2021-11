Windows 10 21H1 geht in die breite Verteilung, Update jetzt für jeden

Erst vor ein paar Tagen hatte Microsoft begonnen, über das Media Creation Tool die aktuellste Version von Windows 10 21H1, bekannt als das Mai 2021 Update, bereitzustellen. Jetzt gibt der Konzern das Update für jeden, der es nutzen möchte (automatisch) frei.

"Windows 10, Version 21H1 ist für eine breite Verteilung vorgesehen. Wie immer empfehlen wir, dass Sie Ihre Geräte so bald wie möglich auf die neueste Version von Windows 10 aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Funktionen und den erweiterten Schutz vor den neuesten Sicherheitsbedrohungen nutzen können. Weitere Informationen finden Sie unter ' Wie Sie das Windows 10 Mai 2021 Update erhalten '."

21H2 startet in Kürze

Media Creation Tool - Windows 10 ISO-Datei herunterladen

Alle Fragen umfassend beantwortet

Damit ist nun der offizielle Veröffentlichungs-Zyklus des ersten halbjährlichen Windows 10-Update aus dem Jahr 2021 abgeschlossen. Das berichtet das Online-Magazin Deskmodder . Zum Start eines jeden neuen Versions-Updates gehören im Grunde drei Schritte: Start der Verteilung, Verteilung an sogenannten "Seeker" (Seeker sind die, die über Windows Update manuell nach der neuen Version suchen) und die breite Verteilung. Bei der breiten Verteilung ist Microsoft nun angekommen.Der Status wurde von Microsoft am 3. November geändert, die breite Verteilung ist also gestartet. Das heißt nun auch, dass jeder, der noch mit einer älteren Windows 10-Version unterwegs ist, dieses Update nun erhalten kann. Microsoft schreibt dazu nun auf der Support-Webseite zum sogenannten Release Health Status:Schon ab dem 5. November wird das Windows-Team dabei schon mit der Freigabe des nächsten großen Updates beginnen. Angekündigt hatte das Windows-Team den Start von Windows 10 Version 21H2, oder auch November 2021 Update genannt, zum 5. November.