Windows 10: Microsoft integriert Dunkelmodus in die Suchfunktion

Mit Windows 10 besteht schon seit längerer Zeit die Option, zwischen hellen und dunklen Themes zu wechseln. Trotzdem kam in der Suche bislang immer ein weißer Hintergrund zum Vorschein. Nun hat Microsoft die Suchfunktion ebenfalls mit einem Dark Mode ausgestattet.

Dark Mode via Einstellungen aktivieren

Wie Windows Latest schreibt, verfügen die Suchergebnisse nun über einen dunklen Hintergrund. Auch im Anschluss mit Bing durchgeführte Websuchen berücksichtigen das ausgewählte Theme. Der Dark Mode kommt unabhängig vom gewählten Filter zum Einsatz und wurde auf alle Elemente der Windows 10-Suche ausgeweitet, sodass sich das Feature optisch nicht mehr von den meisten anderen Teilen des Redmonder Betriebssystems unterscheidet.Wer den Dark Mode selbst ausprobieren möchte, kann die Einstellungen des Betriebssystems öffnen und anschließend die Schaltfläche Personalisierung anklicken. Im Untermenü "Farben" muss dann die Option "Dunkel" ausgewählt werden. Daraufhin sollten die meisten Fensterelemente und die in Windows enthaltenen Apps zum Dunkelmodus wechseln.Neben der Suchfunktion und dem Startmenü unterstützen auch von Microsoft bereitgestellte Anwendungen wie der Store, die Rechner-App und 'Ihr Smartphone' den Dark Mode. In den Einstellungen lässt sich festlegen, ob die Apps das ausgewählte Design übernehmen sollen.Die Aktualisierung wird an alle Nutzer, die mindestens die Windows 10 2004 auf ihrem Rechner installiert haben, ausgerollt. Womöglich wird die dunkle Suche allerdings noch nicht auf jedem Gerät angezeigt. Obwohl die Änderung serverseitig vorgenommen wurde, scheint das Update in Wellen verteilt zu werden, sodass sich manche Nutzer noch gedulden müssen.