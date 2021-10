Corona-Warn-App: Update 2.12 bringt neue Statistiken & Funktionen

Die Corona-Warn-App erhält ein Update und steht jetzt in der Version 2.12 zum Download bereit. Ab sofort erhalten Nutzer weitere Statistiken zur Hospitalisierung und der Auslastung von Intensivstationen. Außerdem profitieren iPhone-Besitzer von lang erwarteten QR-Code-Funktionen.

Weitere Statistiken und Änderungen der Mitteilungseinstellungen

Nextpit

Während Android-Nutzer bereits seit der Version 2.11 über einen universellen QR-Code-Scanner verfügen, verteilen das Robert Koch-Institut (RKI), die Telekom und SAP diese Neuerung erst jetzt für alle Geräte mit Apple iOS . Über die Navigationsleiste der Corona-Warn-App ist es jetzt auch auf dem iPhone möglich, QR-Codes von Fotos und PDF-Dateien zu importieren und auszulesen, die sich in der eigenen Galerie des Smartphones befinden.Abseits davon bringt die neue Version 2.12.1 der weiterhin wichtigen App zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie zusätzliche Statistiken auf die Geräte, welche unter anderem über die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung und die Anzahl an Coronavirus-Erkrankten auf deutschen Intensivstationen informieren. Außerdem kündigen die Entwickler an, dass Benachrichtigungen und Mitteilung der Corona-Warn-App ab sofort über die Geräteeinstellungen und nicht mehr über die App selbst konfiguriert werden.Nutzer der Corona-Warn-App können sich die jüngste Aktualisierung sowohl im Apple App Store , als auch im Google Play Store auf ihre kompatiblen Smartphones laden und die neuen Funktionen ausprobieren. Unter Android kann es gegebenenfalls zu Verzögerungen in der Verteilung des Updates kommen, da der Patch laut RKI gestaffelt zur Verfügung gestellt wird. iOS-Geräte können den Download hingegen direkt manuell anstoßen oder bei entsprechend aktivierter Funktion auf eine automatische Installation (z.B. über Nacht) warten.