DOS Mysterium: Power Management Quellcode in Patent gefunden

Moderne Energieverwaltung sorgt für leise PC bei wenig Belastung, in den frühen 90er-Jahren waren solche Systeme aber noch in ihren Anfängen. Jetzt berichtet ein Programmierer über einen kuriosen Ausflug in die Tiefen von DOS, um einen Lüfter zum Schweigen zu bringen.

Wenn der Lüfter rennt, geht der Programmierer auf die Suche

Zusammenfassung Energieverwaltung in frühen 90er-Jahren noch in Anfängen

Programmierer auf kuriosen Ausflug in DOS

Entwickler von DR-DOS 6.0 arbeiteten an Energiespar-Modus

Programmierer erstellte eigenen Treiber

Quellcode brachte funktionierenden IDLE-Treiber hervor

In den frühen 90er-Jahren war es noch recht üblich, dass unbeschäftigte CPUs eine Leerlaufschleife durchlaufen, bei der weiter fleißig Energie verbraucht und Hitze erzeugt wird. Drei Jahrzehnte später war es diese Tatsache, die den Programmierer Michal Necasek auf eine interessante Reise in die Tiefen von DR-DOS 6.0 führen sollte. Bei Arbeiten mit dem Betriebssystem in einer VM musste Necasek feststellen, dass der Lüfter seines Laptops unmittelbar auf Volllast lief.Wie Hackaday beschreibt, konnte der Entwickler bei seiner Suche nach einer Lösung eine interessante Entdeckung machen. Die Entwickler von DR-DOS 6.0 hatten mit den Arbeiten an einem Energiespar-Modus begonnen, der aktiviert werden kann, wenn sich die CPU im Leerlauf befindet. Allerdings erforderte die Umsetzung, dass jeder Hersteller den erforderlichen IDLE-Treiber für seine Hardware selbst entwickelt. Necasek musste schnell feststellen, dass dies wohl kein Hersteller der Zeit getan hatte.Und so machte sich der Programmierer im nächsten Schritt daran, einen entsprechenden Treiber zu erstellen, musste dabei aber feststellen, dass die Dokumentation hier keinen Beispielcode liefert. Ein Detail brachte für Necasek dann aber den entscheidenden Durchbruch: der Hinweis auf das US-Patent Nr. 5.355.501. "Die PDF-Version des Patents besteht zu etwa 80 % aus Quellcode-Listen, die niemand mit OCR bearbeitet hat", so Necasek in seinem Blogpost Der Programmierer kopierte seinen Fund kurzerhand und ließ ihn durch einen Assembler laufen. Und siehe da: Der Quellcode, festgehalten in einem Jahrzehnte alten Patent, brachte einen funktionierenden IDLE-Treiber hervor. Der Lohn für diese Mühen: "Der Lüfter des Laptops beruhigte sich sofort", so Necasek.