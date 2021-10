Kurios: Super Mario 64 auf Switch Online kann in DE keinen Rumble

Dass Online-Dienste in verschieden Ländern verschiedene Inhalte bieten, ist bekannt. Bei dem neuen Switch-Online-Service kommt es für deutsche Kunden zu einer kuriosen Einschränkung: Super Mario 64 bietet hierzulande keine Rumble-Funktion, die bleibt auf Japan beschränkt.

Nintendo hatte keine Lust, die Rumble-Version global anzubieten

Nintendo Switch: Online-Mitgliedschaft erhält Erweiterungspaket

Workaround möglich

Seit kurzem steht das Expansion Pack für Switch Online zur Verfügung und bietet gegen Aufpreis Zugang zu Nintendo 64- und Sega Mega Drive beziehungsweise Genesis-Spielen - wir hatten euch ausführlich informiert. Wie zu vermuten war, kommt es bei dem Dienst zwischen Japan und westlichen Ländern zu Abweichungen im Katalog. Im Zusammenspiel mit Super Mario 64 muss man hier wohl die aktuell auffälligste Abweichung hinnehmen: während in Japan das Spiel mit Rumble-Funktion bereitsteht, muss man auf dieses Feature im Westen verzichten.Wie VGC schreibt, gibt es für diese kuriose Einschränkung einen recht interessanten Grund. Nur in Japan greifen Nutzer auf die sogenannte "Shindou Pak Taiou"-Edition von Super Mario 64 zu. Die war 1997 als Neuauflage exklusiv in dem Land vertrieben worden und brachte eine wichtige Neuerung mit: Support für das Rumble-Pak. Da auch die Switch Online App mit Rumble-Signalen umgehen kann, wird Super Mario 64 auf der Switch in Japan also von Vibrationen begleitet.Bei Zugriff aus Deutschland und anderen westlichen Ländern wird von Nintendo aber die Standard-Version ohne Rumble-Support ausgeliefert, die Funktion fehlt hier also schlicht. Hier muss man feststellen, dass Nintendo offenbar keine Bemühungen unternommen hat, die Funktion außerhalb Japans zur Verfügung zu stellen.Ein Workaround ist hier relativ einfach möglich. Zunächst muss ein japanisches Nintendo-Konto erstellt und auf den E-Shop des Landes zugegriffen werden. Hier kann dann die regionalspezifische N64-App heruntergeladen werden. "Dann einfach die japanische Version der App mit deinem normalen NSO Expansion Pack-aktivierten Konto öffnen die alternativen Versionen spielen", so Nintendolife