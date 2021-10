Nintendo zum Joy-Con Drift der Switch: Verschleiß wird es immer geben

Fast alle Controller leiden am so genannten Drift, also einem abnutzungsbedingten Fehlverhalten der Analog-Sticks. Bei Nintendo Switch ist das "Joy-Con Drift"-Problem aber besonders stark ausgeprägt. Nintendo hat sich nun dazu geäußert - und hat keine guten Nachrichten.

"Alles nutzt sich ab"

Joy-Con Drift ist vielleicht das größte Problem der so erfolgreichen Nintendo-Konsole, die es seit heute in einer (leicht) verbesserten Version mit OLED-Display gibt . Denn dieses Verhalten, das unter anderem zu "geisterhaften" Fehleingaben führt, besteht seit Start des Geräts und Nintendo bekommt es auch nicht komplett in den Griff.Der japanische Hersteller hat das Problem anfangs geleugnet, dann allerdings bestätigt und repariert die "driftenden" Joy-Con-Controller mittlerweile auch dann, wenn die Gewährleistung bzw. Garantie schon abgelaufen ist. Hinter den Kulissen arbeitet das Unternehmen natürlich daran, die Hardware soweit zu verbessern, dass es keinen oder nur wenig Drift mehr gibt.Anlässlich der Veröffentlichung des OLED-Modells der Nintendo-Switch hat der Hersteller einen Frage/Antwort-Beitrag veröffentlicht, in dem man über die Entwicklung des neuen Variante spricht. Doch darin dämpft man auch die Erwartungen, dass man Drift jemals komplett in den Griff bekommt. So heißt es, dass die Nintendo-Entwickler die Sticks fortwährend verbessern, um sie zuverlässiger und haltbarer zu machen.Doch Ko Shiota, unter anderem General Manager der Technology Development Division von Nintendo, sagt mehr oder weniger offen, dass man Drift nie vollständig eliminieren wird. Auf die Frage, ob Verschleiß unvermeidlich sei, solange die Teile physisch in Kontakt sind, sagte Shiota folgendes:"Ja, zum Beispiel nutzen sich Autoreifen ab, wenn sich das Auto bewegt, da sie in ständiger Reibung mit dem Boden stehen und sich drehen. Unter dieser Prämisse haben wir uns gefragt, wie wir die Haltbarkeit verbessern können, und nicht nur das, sondern auch, wie sich Funktionsfähigkeit und Haltbarkeit miteinander vereinbaren lassen. Das ist etwas, womit wir uns ständig beschäftigen."