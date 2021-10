Nintendo Switch OLED: Besser Finger weg von der Displayschutzfolie

Mit dem Switch OLED-Modell vollzieht sich ein Wechsel hin zu einem Bildschirm, der mit Glas geschützt ist. Ab Werk bringt Nintendo eine Displayschutzfolie an. Wie der Konzern betont, sollte man keine Versuche unternehmen, diese zu entfernen. Hier ist das Motto: Doppelt hält besser.

Die Displayschutzfolie beim neuen Switch Modell wird wegen Glas nötig

Einfach einen zweiten Schutz darüber

Nintendo

Sowohl die Nintendo Switch als auch die Switch Lite waren ohne Schutzfolie auf dem Display ausgeliefert worden, da die eingesetzte Display-Technologie mit einer Kunststoffschicht abschließt. Mit dem Wechsel zu OLED kommt es beim neuen Switch-Modell aber zu einer Abdeckung aus Glas. Um Nutzer bei einem eventuellen Bruch des Displays zu schützen und Kratzer zu verhindern, bringt Nintendo ab Werk eine "Anti-Splitter-Schutzfolie" an.Dass es durchaus angebracht sein kann, Nutzer davor zu warnen, diese Art der vorinstallierten Schutzfolien wieder zu entfernen, hatte unter anderem eindrucksvoll der Launch der ersten Samsung Galaxy Fold-Geräte gezeigt. Und auch in diesem Fall betont Nintendo gegenüber IGN , dass man bei dem Switch OLED-Modell lieber die Finger von eigenmächtigen Folien-Entfernungen lassen sollte. "Wir bitten Sie darum, die Anti-Splitter-Schutzfolie nicht vom OLED-Bildschirm der Konsole abzuziehen", so ein Konzernsprecher mit einem Verweis auf die entsprechende Passage in der Bedienungsanleitung.Für alle, die trotzdem gerne einen eigenen Display-Schutz anbringen würden, hat das Unternehmen eine klare Empfehlung: Doppelt hält besser. Laut Nintendo kann einfach eine weitere Folie über den bestehenden Schutz geklebt werden, ohne dass es zu Problemen bei der Funktion kommt. Neben vielen dritten Händlern bietet auch das Unternehmen selbst ein entsprechendes Paket mit Tragetasche und passender Zusatzschutzfolie.