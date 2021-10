Legion Play: Lenovo plante Android-Konsole im Stil der Nintendo Switch

Der chinesische Computerhersteller Lenovo plante offenbar die Einführung einer mobilen Spielkonsole auf Basis von Android . Unter dem Namen Lenovo Legion Play war ein kleines 7-Zoll-Gerät mit den bei Konsolen-Controllern üblichen Triggern, D-Pad und Tasten geplant.

Spiele aus dem Play Store und über Nvidia GeForce Now

Jetzt für nur 277 Euro bei Amazon ordern!

Lenovo

Wie einige findige Web-Nutzer bei Reddit feststellten, enthält die Website von Lenovo Deutschland und Lenovo Japan nicht nur einen Bereich mit den zum MWC erfolgten Ankündigungen, sondern in ihrem Code auch Verweise auf einige nicht offiziell präsentierte Produkte. Der Mobile World Congress 2021 fand einfach ohne ihre Vorstellung statt.Eines der neuen Geräte ist die Lenovo Legion Play, eine tragbare Spielkonsole auf Android-Basis. Das Gerät soll laut der Beschreibung im Code der MWC-Website von Lenovo mit einem sieben Zoll großen Full-HD-Display aufwarten, also ungefähr das Format einer etwas größeren Nintendo Switch haben.Rund um das Display ordnet Lenovo die von anderen Konsolen und ihren Controllern bekannten Bedienelemente an, darunter Analog-Sticks, ein D-Pad und ABXY-Tasten sowie auch Schultertasten bzw. -Trigger. Das Gerät verfügt außerdem über einen USB Typ-C-Anschluss und einen Headset-Port.Zur weiteren Ausstattung gehören auch noch ein 7000mAh-Akku, ein Kopfhöreranschluss und eingebaute Mikrofone. Allem Anschein nach verzichtet Lenovo vollständig auf Kameras und andere Smartphone-typische Komponenten, so dass die Lenovo Legion Play offensichtlich wirklich voll als mobile Android-Konsole dienen soll.Der Zugriff auf das Internet soll offensichtlich sowohl per WLAN als auch über Mobilfunknetze erfolgen. Die auf dem Gerät zu nutzenden Spiele sollen nicht nur aus dem Google Play Store stammen, sondern mittels Unterstützung von Nvidia GeForce Now auch per Game-Streaming auf die mobile Konsole gebracht werden.Ob und wann Lenovo seine Legion Play Konsole jemals auf den Markt bringen wird, ist angesichts der zum MWC im Juli zwar angesetzten, aber dann doch nicht erfolgten Vorstellung fraglich. Offen ist auch, welche Hardware-Plattform der Hersteller hier verwenden will und welche Preise für das Gerät angesetzt werden sollen.