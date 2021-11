GoldenEye 007 wurde nach knapp 25 Jahren vom Index gestrichen

GoldenEye 007 war einer der großen Meilensteine des Shooter-Genres, denn das 1997 erschienene Spiel hat zahlreiche Mechaniken eingeführt, die teils bis heute Bestand haben. Und nach fast einem Vierteljahrhundert steht es in Deutschland nicht mehr auf dem Index.

"Verrohendes Gemetzel"

Es ist schon jahre- und sogar jahrzehntelang paradox gewesen: GoldenEye 007, das im Sommer 1997 für Nintendo 64 veröffentlicht wurde, war im Vergleich zu vielen anderen erhältlichen Shootern eher harmlos sowie grafisch weit von so etwas wie Realismus entfernt - und stand dennoch auf dem Index Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (die ehemalige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften; BPjS).Begründet wurde das seinerzeit damit, dass der "Inhalt des Spiels geeignet sei, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren. Das Spiel bestünde aus einem einzigen Gemetzel und wirke daher verrohend auf Kinder und Jugendliche." Das Ganze machte in Jahr 1998 vielleicht noch so etwas wie Sinn, jedenfalls im damaligen Kontext. Denn es gab u. a. menschliche Gegner sowie Trefferzonen mit unterschiedlichen Todesanimationen.Dazu kommt, dass sich die deutschen Jugendschützer mit dem damals noch neuen Medium enorm schwer taten und indizierten ein Spiel nach dem anderen wegen Gewalt - nicht nur aus dem Shooter-Genre. Heute ist das natürlich längst anders und so überrascht es nicht, dass GoldenEye 007 nicht mehr auf dem Index steht.Und dennoch ist der Zeitpunkt etwas überraschend: Denn bei Indizierungen gibt es eine 25-Jahres-Frist: Nach deren Ablauf muss ein Titel erneut geprüft werden bzw. per Verfahren erneut indiziert werden, andernfalls läuft diese aus. Im Fall von GoldenEye 007 sind die 25 Jahre noch nicht erreicht und Eurogamer vermutet, dass jemand aktiv eine Aufhebung beantragt hat.Die Vermutung liegt nahe, dass das mit den mittlerweile auf Switch Online verfügbaren N64-Spielen zusammenhängt. Es ist also denkbar und sogar wahrscheinlich, dass der Rare-Shooter demnächst auf diese Weise erhältlich sein wird.