Rundum-Service-Abo rechnet sich: Apple One Premium landet in DE

Alle Apple-Dienste in einem Abo, inklusive 2 TB Speicher bei iCloud+: Apple bringt sein Rundum-Angebot Apple One Premium jetzt auch nach Deutschland, zeitgleich wird auch Fitness+t gestartet. Ein Unterschied zu anderen Ländern: Apple News+ fehlt hierzulande.

Umfasst Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 2 TB iCloud-Speicher

Pünktlich zum Start wird außerdem auch Apple Fitness+ integriert

Apple News+ bleibt weiterhin auf die USA, Großbritannien, Kanada und Australien beschränkt und ist im deutschen Apple One Premium-Abo nicht enthalten.

Kann von bis zu 6 Familienmitgliedern genutzt werden

Kosten: 28,95 Euro pro Monat

Fitness+ ist auch neu

Egal, ob nur iPhone-Nutzer oder ganz tief verankert im Apfel-Universum: in den letzten Jahren versucht Apple Kunden an allen Ecken seines Ökosystems dazu zu bewegen, doch einen oder mehrere Abo-Dienste zu nutzen - so wird die eigene Hardware auch noch zum Vehikel für weitere Umsätze. Für besonders eifrige Nutzer soll das Kombi-Abo Apple One Premium preisliche Vorteile mit Komplettzugang zu allen Diensten kombinieren. Wie das Unternehmen mitteilt , startet Apple One Premium am 3. November in vielen weiteren Länder, darunter auch Deutschland sowie Österreich und die Schweiz.Größter Unterschied zu bisher verfügbaren Optionen ist hier natürlich der Dienst Fitness+, der zeitgleich mit Apple One Premium in Deutschland ab dem 3. November an den Start geht und auch als Einzel-Abo verfügbar ist. Apple selbst spricht von einem "Fitness- und Wellness-Service", der von Workouts bis Meditation das Training mit Video anleiten will. Darüber hinaus ist eine tiefe Integration mit der Apple Watch gegeben.Die Rechnung rund um das Abonnement ist recht einfach: Nutzt man wirklich alle integrierten Dienste, kommt man mit dem Rund-um-Paket preislich hier deutlich besser weg. Auch der Vergleich zum bisher verfügbaren Apple One Familie-Abo fällt gut aus. Das kostet 19,95 Euro, bietet aber nur 200 GB iCloud-Speicher und kein Fitness+.